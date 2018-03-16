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Çocuklar ilk kez sinema ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:33 | Son Güncelleme

Bingöl’de ‘Yürüyen Sinema’ projesi kapsamında, sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler beyaz perde ile tanıştı.Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında ‘Yürüyen Sinema’ projesi ile İMKB Gözeler Haraba İlkokulu-Ortaokulu’ndaki öğrencileri sinema ile buluşturdu.Sinemaya gitme imkanı olmayan öğrenciler için bu projeyi başlattıklarını belirten Proje koordinatörü Eda Nur Bürke, “Sinemaya gitme imkanı olmayan veya daha önce izleyemeyen köy okullarındaki ilkokul çağındaki çocuklara Sinema izleme imkanı sunduk ve daha birkaç köy okuluna daha gidip izleteceğiz” dedi.Okul müdürü Selahattin Zengin ise, “Öğrencilerin sevineceği bu tür çalışmalara her daim kapımız açıktır, sonuçta unutmamak gerekir ki, çocuk sevinince dünya sevinir” diye konuştu.Projenin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Çocuklar ilk kez sinema ile buluştu

Bingöl’de ‘Yürüyen Sinema’ projesi kapsamında, sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler beyaz perde ile tanıştı.
Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında ‘Yürüyen Sinema’ projesi ile İMKB Gözeler Haraba İlkokulu-Ortaokulu’ndaki öğrencileri sinema ile buluşturdu.
Sinemaya gitme imkanı olmayan öğrenciler için bu projeyi başlattıklarını belirten Proje koordinatörü Eda Nur Bürke, “Sinemaya gitme imkanı olmayan veya daha önce izleyemeyen köy okullarındaki ilkokul çağındaki çocuklara Sinema izleme imkanı sunduk ve daha birkaç köy okuluna daha gidip izleteceğiz” dedi.
Okul müdürü Selahattin Zengin ise, “Öğrencilerin sevineceği bu tür çalışmalara her daim kapımız açıktır, sonuçta unutmamak gerekir ki, çocuk sevinince dünya sevinir” diye konuştu.
Projenin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Çocuklar ilk kez sinema ile buluştu

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