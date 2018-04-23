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Çocuklar illüzyon gösterisiyle doyasıya eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TRT Çocuk ekranlarında 'Paytak' karakteriyle çok geniş bir seyirci kitlesine ulaşan İllüzyonist Eser Kerem’i çocuklarla buluşturdu.

Çocuklar illüzyon gösterisiyle doyasıya eğlendi

İSTANBUL, (DHA)-ŞİŞLİ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TRT Çocuk ekranlarında 'Paytak' karakteriyle çok geniş bir seyirci kitlesine ulaşan İllüzyonist Eser Kerem’i çocuklarla buluşturdu. Kerem'in sahne şovu çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Şişli Belediyesi de çocuklara özel birçok program düzenledi. Etkinlikler, Maçka Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından minik öğrencilerin hazırladığı dans gösterisi sergilendi. Ardından program Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün katılımıyla gerçekleşen programda Şişli Belediyesi Çocuk Korosu 'Yine bir Gülnihal', 'Üsküdar’a Gider İken' 'Hatırla Sevgili', 'Ağlama Değmez Hayat' gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Şişli’nin en kalabalık ritim grubunu oluşturan Hayaller Orkestrası’nın birbirinden yetenekli 45 öğrencisi, 5 parçalık müzik performanslarını sergiledikten sonra sahneyi dansçı çocuklara bıraktı.

40 DAKİKALIK ŞOVDA DOYASIYA EĞLENDİLER

Şişli Kaymakamlığı, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ortaklığıyla 3 yıldır yürütülen Çocuk Modu Atölyesi’nden 6 kız öğrenci, 23 Nisan'a özel hazırladıkları özel dans gösterisini izleyicilere sundu. Renkli gösterilere sahne olan etkinlik illüzyonist ve jonglör Kerem Eser’in özel gösterisi ile devam etti. TRT Çocuk ekranlarında 'Paytak' karakteriyle çok geniş bir seyirci kitlesine hitap eden Eser, 40 dakikalık şovu boyunca çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

"EMANETİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE KORUYACAKLAR”

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Başkan İnönü, 23 Nisan hakkındaki duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu günü büyük önderimiz Atatürk çocuklara armağan etti. Çocuklara bir önerim olduğunu söyledim. Her şeyi sorun. Dünyada her şeyin bir nedeni vardır. O nedeni sorarsanız ilerlersiniz. Öğrenmek lazım. Onlara böyle bir nasihat ettim. Çocuklardan ilerisi için umudum çok parlak. Bizden alacakları emaneti çok iyi bir şekilde koruyacaklardır” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Çocuklar illüzyon gösterisiyle doyasıya eğlendiÇocuklar illüzyon gösterisiyle doyasıya eğlendiÇocuklar illüzyon gösterisiyle doyasıya eğlendiÇocuklar illüzyon gösterisiyle doyasıya eğlendi

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