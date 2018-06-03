Çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Duran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri projeyle Serdivan ilçesindeki ilköğretim okullarında okuyan tüm Irak, Suriye ve Afganistan'dan savaş mağduru çocukların da akademide çeşitli faaliyetlere katılma imkanı bulduğunu ifade etti.

Akademinin çocukların okul dışı zamanlarını iyi değerlendirmesi için fırsat olduğunu belirten Duran, "23 branşta bin 500 öğrencimiz bu dönem akademimizden faydalandı. Aynı zamanda civar okullardaki 4 bin 500 öğrencimizi akademimizde çeşitli etkinliklerle ağırladık." dedi.

Etkinlikte, öğrencilerin ritim, piyano ve gitar performansları ilgi görürken, işaret dili sınıfının okuduğu İstiklal Marşı ise katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Akademide düzenledikleri kurslardan birinin de işaret dili olduğuna dikkati çeken Duran, tecrübeleri olmadığı için tereddütle açtıkları kursun büyük ilgi gördüğünü anlattı.

İşaret dili kursuna 30 öğrencinin katıldığını dile getiren Duran, "Çocuklar burada İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu ve engelli bireylere karşı farkındalıkları arttı. Öğrencilerin engellileri tanıyıp empati kurması açısından bu kurs çok önemli." diye konuştu.

Serdivan Çocuk Akademisi İşaret Dili Öğretmeni Zeynep Özyalıtım ise kursta öğrencilerle 13 hafta boyunca çalıştıklarını belirterek, "Çocuklar da gönüllü olarak geldikleri için daha güzel performans sergiledi. Çok güzel bir program ortaya çıkardık. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esile Fidan da 6. sınıfa gittiğini belirterek, işitme engellileri anlayabilmek için işaret dili kursuna gönüllü olarak geldiğini aktardı.

Nisagül Altıntepe de gönüllü olarak yazıldığı kursta işaret dilini öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

