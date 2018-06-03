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Çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin projesiyle hayata geçirilen Çocuk Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı okundu - Serdivan Çocuk Akademisi Koordinatörü Münevver Duran: - "Çocuklar burada İstiklal Marşını işaret diliyle okudu ve engelli bireylere karşı farkındalıkları arttı. Öğrencilerin engellileri tanıyıp empati kurması açısından bu kurs çok önemli"

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin projesiyle hayata geçirilen Çocuk Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler, yıl sonu etkinliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Çocuk Akademisi öğrencilerinin yıl sonu etkinliği, Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğrencilerin ritim, piyano ve gitar performansları ilgi görürken, işaret dili sınıfının okuduğu İstiklal Marşı ise katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Serdivan Çocuk Akademisi Koordinatörü Münevver Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, akademide 23 branşta eğitim verildiğini söyledi.

Akademinin çocukların okul dışı zamanlarını iyi değerlendirmesi için fırsat olduğunu belirten Duran, "23 branşta bin 500 öğrencimiz bu dönem akademimizden faydalandı. Aynı zamanda civar okullardaki 4 bin 500 öğrencimizi akademimizde çeşitli etkinliklerle ağırladık." dedi.

Duran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri projeyle Serdivan ilçesindeki ilköğretim okullarında okuyan tüm Irak, Suriye ve Afganistan'dan savaş mağduru çocukların da akademide çeşitli faaliyetlere katılma imkanı bulduğunu ifade etti.

Akademide düzenledikleri kurslardan birinin de işaret dili olduğuna dikkati çeken Duran, tecrübeleri olmadığı için tereddütle açtıkları kursun büyük ilgi gördüğünü anlattı.

İşaret dili kursuna 30 öğrencinin katıldığını dile getiren Duran, "Çocuklar burada İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu ve engelli bireylere karşı farkındalıkları arttı. Öğrencilerin engellileri tanıyıp empati kurması açısından bu kurs çok önemli." diye konuştu.

Serdivan Çocuk Akademisi İşaret Dili Öğretmeni Zeynep Özyalıtım ise kursta öğrencilerle 13 hafta boyunca çalıştıklarını belirterek, "Çocuklar da gönüllü olarak geldikleri için daha güzel performans sergiledi. Çok güzel bir program ortaya çıkardık. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esile Fidan da 6. sınıfa gittiğini belirterek, işitme engellileri anlayabilmek için işaret dili kursuna gönüllü olarak geldiğini aktardı.

Nisagül Altıntepe de gönüllü olarak yazıldığı kursta işaret dilini öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk akademisi işaret dili Serdivan Çocuk Akademisi Koordinatörü Münevver Duran Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi

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