Çocuklar mezarlık sulayıp harçlık topluyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıkların dolup taşmasını fırsat bilen çocuklar, mezarları sulayarak kısa süreli de olsa yaz tatili harçlıklarını biriktiriyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Asri Mezarlık, yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlerle dolup taştı. Çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi de kalabalıktan fırsat çıkartmak için mezarlığa koştu. Ellerindeki pet şişeleri mezarlıktaki çeşmeden dolduran çocuklar, yakınlarının mezarındaki çiçekleri sulatmak isteyenlerden harçlık topladı.
'1 LİRA VEREN DE VAR 20 LİRA VEREN DE'
Ortaokul öğrencisi Hüseyin Bulut (12), arkadaşları sayesinde böyle bir kazanç kapısını öğrendiğini belirterek, "Burada hem yakınlarının mezarına gelen ailelere yardımcı oluyoruz hem de yaz tatilinde harcamak için harçlık topluyoruz. 1 lira veren de oluyor, 20 lira veren de oluyor. Bayram boyunca ne kadar toplarsak kardır" diye konuştu.
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