KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Ramazanın manevi ikliminden etkilenen ancak bünyesinin kaldıramaması nedeniyle orucun tamamını tutamayan çocuklar, "tekne orucu"yla ramazanı hissediyor.

"11 ayın sultanı" olarak adlandırılan ramazanda kimi çocuk "tekne orucu" tutarak, kimi pide kuyruğunda uzun süre bekleyip büyüklerine sıcacık pide götürerek, kimi uykulu gözlerle de olsa sahur sofrasına oturarak ramazan coşkusunu yaşıyor

AA ekibi, "tekne orucu" tutan Kırklarelili 8 yaşındaki Arda Yağız Çanlı'nın ramazanda bir gününe eşlik etti.

Aile fertlerinin oturduğu apartmanda yaşayan Arda, sahurunu yapması sonrası daldığı uykusundan anne ve babasının işte olması nedeniyle babaannesi tarafından uyandırılıp, okuluna uğurlanıyor.

Okulundaki o günkü eğitiminin yarısını tamamlayan Arda, öğle vakti yine babaannesinin kurduğu sofraya kuruluyor. Kahvaltılık sofrada dua eden küçük Arda, "tekne orucu"nu suyla açıyor.

Tekrar okuluna hareket eden Arda, okul gününü tamamlamasının ardından evde yaptığı "şekerleme" sonrası mahalleden arkadaşlarıyla futbol oynuyor.