HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çocuklar ramazan coşkusunu "tekne orucu"yla yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Ramazanın manevi ikliminden etkilenen ancak bünyesinin kaldıramaması nedeniyle orucun tamamını tutamayan çocuklar, "tekne orucu"yla ramazanı hissediyor - Kimi çocuk "tekne orucu" tutarak, kimi pide kuyruğunda saatlerce bekleyip büyüklerine sıcacık pide götürerek, kimi uykulu gözlerle de olsa sahur sofrasına oturarak "11 ayın sultanı" ramazanın coşkusunu yaşıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Ramazanın manevi ikliminden etkilenen ancak bünyesinin kaldıramaması nedeniyle orucun tamamını tutamayan çocuklar, "tekne orucu"yla ramazanı hissediyor.

"11 ayın sultanı" olarak adlandırılan ramazanda kimi çocuk "tekne orucu" tutarak, kimi pide kuyruğunda uzun süre bekleyip büyüklerine sıcacık pide götürerek, kimi uykulu gözlerle de olsa sahur sofrasına oturarak ramazan coşkusunu yaşıyor

AA ekibi, "tekne orucu" tutan Kırklarelili 8 yaşındaki Arda Yağız Çanlı'nın ramazanda bir gününe eşlik etti.

Aile fertlerinin oturduğu apartmanda yaşayan Arda, sahurunu yapması sonrası daldığı uykusundan anne ve babasının işte olması nedeniyle babaannesi tarafından uyandırılıp, okuluna uğurlanıyor.

Okulundaki o günkü eğitiminin yarısını tamamlayan Arda, öğle vakti yine babaannesinin kurduğu sofraya kuruluyor. Kahvaltılık sofrada dua eden küçük Arda, "tekne orucu"nu suyla açıyor.

Tekrar okuluna hareket eden Arda, okul gününü tamamlamasının ardından evde yaptığı "şekerleme" sonrası mahalleden arkadaşlarıyla futbol oynuyor.

Dedesinin seslenmesiyle parayı kapan Arda, aile sofrası için sıcak pide alacağı fırının yolunu tutuyor. Susamlı, mis kokulu pideleri bisikletiyle sofraya ulaştıran küçük Arda, cami önüne geçerek akşam ezanını beklemeye başlıyor. Ezanı duyar duymaz eve koşan Arda Yağız, anne, baba ve aile büyükleriyle iftar etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arda Yağız Çanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tuttuğunda içinde bir huzur hissettiğini söyledi.

Yaşının küçük olması nedeniyle "tekne orucu" tuttuğunu belirten Çanlı, ramazanda çocuk olmanın ayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Dedesi ve babaannesinin önerisiyle 2 yıldır "tekne orucu" tuttuğunu dile getiren Çanlı, "Oruç tutunca içimde bir huzur hissediyorum. Ben 2 yıldır tekne orucu tutuyorum. Okuldaki arkadaşlarıma da tekne orucu tutmalarını öneriyorum. Yediden yetmişe kadar sağlıklı olan herkese oruç tutmayı öneriyorum. Öğlene kadar oruç tutuyorum. Öğlen arasında ise dua ederek orucumu açıyorum." dedi.

- "Camiden koşarak gelmesini bir görseniz..."

Babaanne Hamide Çanlı (76) ise kendisinin de 9 yaşında "tekne orucu" tutmaya başladığını ve bu nedenle de toruna bu eğitimi vermeye özen gösterdiğini söyledi.

Torunun küçük yaşta "tekne orucu" tutmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayan Çanlı, "Torunum da öğlene kadar orucunu tutuyor. Öğle arası okuldan gelince orucunu açıyor. Dua okuyor ben de onu izliyorum. Akşamüstü olduğunda ise dedesi onu fırına gönderiyor. Fırından gelerek caminin önünde ezanın okunmasını bekliyor. Camiden koşarak gelmesini bir görseniz... Onun o mutluluğunu görünce, dünyalar bizim oluyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Uğur Acar'ın son hali şoke ettiUğur Acar'ın son hali şoke etti
Şemdinli'de hain tuzak: 2 korucu şehit, 3 yaralı/ Ek fotoğrafŞemdinli'de hain tuzak: 2 korucu şehit, 3 yaralı/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"tekne orucu" çocuklar Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.