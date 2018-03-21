HABER

"Çocuklar Sana Emanet"in galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği "Çocuklar Sana Emanet" adlı filmin galası Vadi İstanbul AVM'de gerçekleştirildi - Yönetmen Irmak: - "Umut dolu bir film olduğunu biliyorum ve umuyorum ki izledikten sonra sizler de mutlu ayrılacaksınız"

İSTANBUL (AA) - Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Çocuklar Sana Emanet" adlı filmin galası Vadi İstanbul AVM'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Irmak, heyecanlı olduğunu dile getirerek, filmde farklı bir hikaye ele aldığını söyledi.

"Çocuklar Sana Emanet"in alışılagelmiş Çağan Irmak filmlerinden daha farklı bir yapım olduğunun altını çizen yönetmen, "Umut dolu bir film olduğunu biliyorum ve umuyorum ki izledikten sonra sizler de mutlu ayrılacaksınız." dedi.

Filmin başrol oyuncusu Engin Akyürek de, Çağan Irmak'la çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Her şeyden önce Çağan'ı tanımak gerçekten çok özel." diye konuştu.

Akyürek, seyircinin görüşleri ile filmin tamamlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her filmi bitirdikten sonra seyircinin ne hissettiğini merak edersiniz ama bu filmle seyircinin görüşünü biraz daha fazla merak ediyoruz. Seyircinin ne hissettiği, bu filmle nasıl bir ilişki kurduğu filmi başka bir yere taşıyacak. İsmi gibi gerçekten çocuklar aslında seyirciye emanet."

Oyuncu Hilal Altınbilek de, "Böyle bir ekip arasında yer almaktan çok mutluyum. Bu film benim ilk sinema deneyimim ve bu deneyimin böyle bir ekiple, Çağan Irmak'la başlaması benim için ayrı bir heyecan." ifadelerini kullandı.

Gerilim ve dram türündeki filmde Akyürek ve Altınbilek'in yanı sıra Şerif Sezer, Birsen Dürülü, Osman Alkaş, Eren Devrim, Ogün Kaptanoğlu ve Parla Şenol rol alıyor.

Şükrü Avşar'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmde, geçirdiği trafik kazasının etkisini üzerinden atmaya çalışan iç mimar Kerem'in (Engin Akyürek) bir köyde yaşayan şifacı bir kadınla (Şerif Sezer) ve diğer köylülerle geçirdiği manevi arınma süreci anlatılıyor.

Film, 23 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Tacizci soluğu yine kadının yanında aldıTacizci soluğu yine kadının yanında aldı
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağan Irmak çocuklar sana emanet Hilal Altınbilek

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

İlginizi Çekebilir

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.