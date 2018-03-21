"Çocuklar Sana Emanet"in galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Çocuklar Sana Emanet" adlı filmin galası Vadi İstanbul AVM'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Irmak, heyecanlı olduğunu dile getirerek, filmde farklı bir hikaye ele aldığını söyledi.

"Çocuklar Sana Emanet"in alışılagelmiş Çağan Irmak filmlerinden daha farklı bir yapım olduğunun altını çizen yönetmen, "Umut dolu bir film olduğunu biliyorum ve umuyorum ki izledikten sonra sizler de mutlu ayrılacaksınız." dedi.

Filmin başrol oyuncusu Engin Akyürek de, Çağan Irmak'la çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Her şeyden önce Çağan'ı tanımak gerçekten çok özel." diye konuştu.

Akyürek, seyircinin görüşleri ile filmin tamamlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her filmi bitirdikten sonra seyircinin ne hissettiğini merak edersiniz ama bu filmle seyircinin görüşünü biraz daha fazla merak ediyoruz. Seyircinin ne hissettiği, bu filmle nasıl bir ilişki kurduğu filmi başka bir yere taşıyacak. İsmi gibi gerçekten çocuklar aslında seyirciye emanet."