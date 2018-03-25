HABER

Çocuklar Sana Emanet’in İzmir galası Optimum’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

Güçlü kadrosuyla yılın merakla beklenen Çocuklar Sana Emanet filminin İzmir galası, 27 Mart Salı günü saat 19.00’da Optimum’da gerçekleştirilecek.

Çocuklar Sana Emanet’in İzmir galası Optimum’da

Güçlü kadrosuyla yılın merakla beklenen Çocuklar Sana Emanet filminin İzmir galası, 27 Mart Salı günü saat 19.00’da Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde ise filmin yönetmeni Çağan Irmak, başarılı oyuncular Engin Akyürek, Şerif Sezer ve film ekibi, ziyaretçiler ile bir araya gelerek söyleşi yapacak.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filmde başrol oyuncusu Engin Akyürek’e Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaç gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor. Filmde Çağan Irmak gizemli bir dünyanın kapılarını aralayarak seyircinin kalbine dokunacak. Bol sürprizli kurgusu ve sürükleyici konusu ile Çağan Irmak Çocuklar Sana Emanet filmiyle yine sinemaseverleri şaşırtacak. Çocuklar Sana Emanet filminin İzmir galası, Çağan Irmak, Engin Akyürek, Şerif Sezer ve filmin diğer oyuncularının katılımı ile 27 Mart Salı günü Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde film ekibi Optimum ziyaretçileri ile mini bir söyleşide buluşacak. Söyleşinin ardından film ekibi, İzmir Optimum AVM Cinemaximum’da film izleyicilerini selamlayarak sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Film, Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrası geldiği kasabada ortaya çıkan sıra dışı olayları gerilimli bir dille anlatıyor.

Çocuklar Sana Emanet’in İzmir galası Optimum’da

Çocuklar Sana Emanet’in İzmir galası Optimum’da

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.