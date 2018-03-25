Çocuklar Sana Emanet’in İzmir galası Optimum’da

Güçlü kadrosuyla yılın merakla beklenen Çocuklar Sana Emanet filminin İzmir galası, 27 Mart Salı günü saat 19.00’da Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde ise filmin yönetmeni Çağan Irmak, başarılı oyuncular Engin Akyürek, Şerif Sezer ve film ekibi, ziyaretçiler ile bir araya gelerek söyleşi yapacak.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filmde başrol oyuncusu Engin Akyürek’e Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaç gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor. Filmde Çağan Irmak gizemli bir dünyanın kapılarını aralayarak seyircinin kalbine dokunacak. Bol sürprizli kurgusu ve sürükleyici konusu ile Çağan Irmak Çocuklar Sana Emanet filmiyle yine sinemaseverleri şaşırtacak. Çocuklar Sana Emanet filminin İzmir galası, Çağan Irmak, Engin Akyürek, Şerif Sezer ve filmin diğer oyuncularının katılımı ile 27 Mart Salı günü Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde film ekibi Optimum ziyaretçileri ile mini bir söyleşide buluşacak. Söyleşinin ardından film ekibi, İzmir Optimum AVM Cinemaximum’da film izleyicilerini selamlayarak sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Film, Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrası geldiği kasabada ortaya çıkan sıra dışı olayları gerilimli bir dille anlatıyor.