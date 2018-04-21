HABER

Çocuklar Şehitkamil ile moral buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Çocuklar Şehitkamil ile moral buldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çocuklar, düzenlenen kupa organizasyonu ile moral buldu.
Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara yönelik düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 37. Geleneksel Satranç Kupası, Basketbol Kupası ve Yüzme Kupası organizasyonlarını gerçekleştirdi. Önemli mücadelelerin yaşandığı kupa organizasyonlarında dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi. Çocuklar, düzenlenen kupa organizasyonuyla moral buldu.
"Sosyal faaliyetlerini destekliyoruz"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Tabi bu kutlamanın yalnızca sözde kalmaması adına Şehitkamil Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz sportif etkinliklerimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Bir yandan satranç kupası, bir yandan yüzme kupası, bir yandan basketbol kupası ve çocuklarımızın 3 gün boyunca büyük bir ilgiyle katılım sağladığı geleneksel çocuk oyunları şenliğinde minik yavrularımızın ve çocuklarımızın katılımcılığını arttırmak adına hem de onların aktivitelerini üst noktaya taşımak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız, akademik çalışmalarını sürdürürken biz de sosyal faaliyetlerine destek vermek adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Ben, bu vesileyle centilmence yarışmanın neticesinde ödül alan yavrularımızı yürekten kutluyorum. Onların şahsında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar Şehitkamil ile moral buldu

Çocuklar Şehitkamil ile moral buldu

Çocuklar Şehitkamil ile moral buldu

24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.