Çocuklar Şehitkamil ile moral buldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çocuklar, düzenlenen kupa organizasyonu ile moral buldu.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara yönelik düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 37. Geleneksel Satranç Kupası, Basketbol Kupası ve Yüzme Kupası organizasyonlarını gerçekleştirdi. Önemli mücadelelerin yaşandığı kupa organizasyonlarında dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi. Çocuklar, düzenlenen kupa organizasyonuyla moral buldu.

"Sosyal faaliyetlerini destekliyoruz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Tabi bu kutlamanın yalnızca sözde kalmaması adına Şehitkamil Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz sportif etkinliklerimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Bir yandan satranç kupası, bir yandan yüzme kupası, bir yandan basketbol kupası ve çocuklarımızın 3 gün boyunca büyük bir ilgiyle katılım sağladığı geleneksel çocuk oyunları şenliğinde minik yavrularımızın ve çocuklarımızın katılımcılığını arttırmak adına hem de onların aktivitelerini üst noktaya taşımak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız, akademik çalışmalarını sürdürürken biz de sosyal faaliyetlerine destek vermek adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Ben, bu vesileyle centilmence yarışmanın neticesinde ödül alan yavrularımızı yürekten kutluyorum. Onların şahsında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.