Çocuklar şenlikte buluştu

Kaymakam Mehmet Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 18 ay önce ilçemizde göreve başladım. Bugüne kadar görev yaptığımız her yerde gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize, velilerimize yönelik birtakım etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık dört yıl önce çocuk şenliği yapmıştık. İmranlı ilçemizde de geçtiğimiz yıl çocuk şenliğini yaptık. Bu yıl da çocuklar, öğrenciler bu etkinliği istediler, biz de onları kırmadık ve ikincisini yapmaya karar verdik." dedi.

Stadyum alanına kurulan oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulurken ünlü çizgi film karakterlerinin kostümleri ile palyaçolar da çocukların eğlencelerine eşlik etti.

İlçe Stadı'ndaki şenliğe katılan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı Sıtkı Sezgin ve İhsan Gedik, şenlikte çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Sezgin ve Gedik, sahnede çocuklara sinema deneyimlerini anlattı.

EYTAM Derneği Başkanı Ahmet Barbaros da dernek olarak kimsesiz, madde bağımlısı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın ve eşi Özlem Sayın tarafından geleneksel hale getirilen çocuk şenliklerinin ikincisine katılmak için ilçeye geldiğini aktaran Barbaros, "İlçe merkezinden, köylerimizden, yatılı okullarımızdan onlarca çocuk geldi, şenliğimize katıldı. Bu oyuncaklara hiç dokunamayan, oyuncak nedir bilmeyen, eğlence nedir bilmeyen birçok çocuğumuz bugün gönüllerince oynadı ve eğlendi." diye konuştu.

Kendisinin de öksüz ve yetim olduğuna değinen Barbaros, etkinliklerin 81 ilde yapılmasını umut ettiğini söyledi.

Projenin gerçekleşmesinde aktif rol alan Özlem Sayın ise şunları kaydetti:

"Şenliğimizin gerçekleşebilmesi için gönüllü ekipler kurduk. Bu ekiplerimizle kermes düzenledik. Kermesin geliri ile de Denizli'den 20 kişilik bir organizasyon ekibi getirterek şenliğimizin ikincisini gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, İstanbul'dan şenliğimize maddi ve manevi destek olan İmranlılı gurbetçilerimiz de bizzat gelerek şenliğimizi renklendirdi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

