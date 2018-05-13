HABER

Çocuklar şenlikte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen şenlikte, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri çocuklarla buluştu, 40 kişilik motosikletli grup gösteriler sundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Kaymakamlığın organize ettiği, EYTAM Derneği'nin desteklediği çocuk şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

İlçe Stadı'ndaki şenliğe katılan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı Sıtkı Sezgin ve İhsan Gedik, şenlikte çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Sezgin ve Gedik, sahnede çocuklara sinema deneyimlerini anlattı.

Sivas Motosiklet Kulübü Başkanı Erhan Kaygusuz öncülüğünde yaklaşık 40 kişiden oluşan motosikletli grup, şenlik alanında gösteri yaptı.

Gösterinin ardından büyüklere yönelik halat çekme yarışması düzenlendi. Kaymakam Mehmet Sayın eşliğinde büyükler, meydanda toplanan çocuklarla halat çekti.

Stadyum alanına kurulan oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulurken ünlü çizgi film karakterlerinin kostümleri ile palyaçolar da çocukların eğlencelerine eşlik etti.

Kaymakam Mehmet Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 18 ay önce ilçemizde göreve başladım. Bugüne kadar görev yaptığımız her yerde gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize, velilerimize yönelik birtakım etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık dört yıl önce çocuk şenliği yapmıştık. İmranlı ilçemizde de geçtiğimiz yıl çocuk şenliğini yaptık. Bu yıl da çocuklar, öğrenciler bu etkinliği istediler, biz de onları kırmadık ve ikincisini yapmaya karar verdik." dedi.

EYTAM Derneği Başkanı Ahmet Barbaros da dernek olarak kimsesiz, madde bağımlısı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın ve eşi Özlem Sayın tarafından geleneksel hale getirilen çocuk şenliklerinin ikincisine katılmak için ilçeye geldiğini aktaran Barbaros, "İlçe merkezinden, köylerimizden, yatılı okullarımızdan onlarca çocuk geldi, şenliğimize katıldı. Bu oyuncaklara hiç dokunamayan, oyuncak nedir bilmeyen, eğlence nedir bilmeyen birçok çocuğumuz bugün gönüllerince oynadı ve eğlendi." diye konuştu.

Kendisinin de öksüz ve yetim olduğuna değinen Barbaros, etkinliklerin 81 ilde yapılmasını umut ettiğini söyledi.

Projenin gerçekleşmesinde aktif rol alan Özlem Sayın ise şunları kaydetti:

"Şenliğimizin gerçekleşebilmesi için gönüllü ekipler kurduk. Bu ekiplerimizle kermes düzenledik. Kermesin geliri ile de Denizli'den 20 kişilik bir organizasyon ekibi getirterek şenliğimizin ikincisini gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, İstanbul'dan şenliğimize maddi ve manevi destek olan İmranlılı gurbetçilerimiz de bizzat gelerek şenliğimizi renklendirdi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

Ünlü mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı! Profesöre bir şok daha! Ünlü mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı! Profesöre bir şok daha!
Çorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldüÇorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldü
YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk şenliği Eytam Derneği İmranlı Kaymakamı

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.