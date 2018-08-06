Çocuklar şiddet olaylarına karşı yürüdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup çocuk, yaşıtlarına yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarını protesto etti.
Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ile ailelerinden oluşan grup, İstanbul Caddesi'nden Kongre Meydanı'na kadar yürüdü.
Ağızlarını siyah bant ile kapatan ve "Çocuğa şiddete hayır" yazılı pankart açan grup, burada basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Çocuk Meclisi Başkanı Eylül Naz Uğun, çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarına karşı suçun, yeterli yasal tedbirlerle önlenmesi gerektiğini söyledi.
Bu tür şiddet olaylarının son bulması gerektiğini ifade eden Uğun, "Çocuğun gelişimini engelleyecek her türlü davranışa karşı sadece yasal olarak değil aynı zamanda da toplumsal bilinç düzeyinde de mücadele etmeliyiz. Bugün çocuğa şiddet uygulayanlar ve çocukları istismar edenler de bu toplumun unsurlarıdır." diye konuştu.
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