"Çocuklar silahların gölgesinde büyümesin diye mücadele ediyordu"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 30 Haziran 2017'de, terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan için anma programı yapıldı.

Lice Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dua edildi. Mercan'ın eşi Mehtap Mercan, program sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Bugün küçük kızım ismini görünce baktı, bir şey diyemedi"

Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, eşinin çok iyi biri olduğunu ve insanlara hizmet etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

"Eşim bana ve çocuklarına bağlıydı. Eşim kalleşçe şehit edildi." ifadelerini kullanan Mercan, şöyle konuştu:

"14 yıllık evliydik, bir gün olsun keşke bu neden oldu, dediğim bir şey olmadı aramızda. AK Parti'yi seviyordu. Ona güvendiği için mücadele ediyordu. Buradaki insanlara iyi gözle bakardı. Dostu vardı, düşmanı yoktu. Çocuklarım babalarının şehit edildiğini biliyor. Onun için hiç sormuyorlar. Bugün küçük kızım ismini görünce baktı, bir şey diyemedi."