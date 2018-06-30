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"Çocuklar silahların gölgesinde büyümesin diye mücadele ediyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 30 Haziran 2017'de, terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan için anma etkinliği düzenlendi - Orhan Mercan'ın eşi Mehtap Mercan: - "Eşim bana ve çocuklarına bağlıydı. Eşim kalleşçe şehit edildi" - Abla Özlem Bekiroğlu: - "Kardeşim bir daha insanların ölmesini, silahların patlamasını istemiyordu. AK Parti'ye çok güveniyordu. Biz küçükken silahların gölgesinde büyüdük. Çocuklar silahların gölgesinde büyümesin diye mücadele ediyordu"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 30 Haziran 2017'de, terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan için anma programı yapıldı.

Lice Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dua edildi. Mercan'ın eşi Mehtap Mercan, program sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Bugün küçük kızım ismini görünce baktı, bir şey diyemedi"

Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, eşinin çok iyi biri olduğunu ve insanlara hizmet etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

"Eşim bana ve çocuklarına bağlıydı. Eşim kalleşçe şehit edildi." ifadelerini kullanan Mercan, şöyle konuştu:

"14 yıllık evliydik, bir gün olsun keşke bu neden oldu, dediğim bir şey olmadı aramızda. AK Parti'yi seviyordu. Ona güvendiği için mücadele ediyordu. Buradaki insanlara iyi gözle bakardı. Dostu vardı, düşmanı yoktu. Çocuklarım babalarının şehit edildiğini biliyor. Onun için hiç sormuyorlar. Bugün küçük kızım ismini görünce baktı, bir şey diyemedi."

- "Özellikle Cumhurbaşkanımızı çok seviyordu"

Orhan Mercan'ın ablası Özlem Bekiroğlu da bir daha böyle olayların yaşanmamasını istediklerini, çok büyük bir acı yaşadıklarını belirtti.

Mercan, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kardeşim bir daha insanların ölmesini, silahların patlamasını istemiyordu. AK Parti'ye çok güveniyordu. Hep derdi, 'Biz canla başla çalışalım, bu parti bir şey yapabilecek güçtedir'. Özellikle Cumhurbaşkanımızı çok seviyordu. 'Ben ona çok inanıyorum, abla' derdi. Biz küçükken silahların gölgesinde büyüdük. Çocuklar silahların gölgesinde büyümesin diye mücadele ediyordu. Şehidimizin çocukları, hep babaları geri gelecekmiş gibi bekliyor." diye konuştu.

- Siyasilerin hedef alınması kabul edilemez

AK Parti'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Oya Eronat ise bölgede şehit sayısının fazla olduğunu, güvenlik güçleri dışında siyasilerin de şehit edildiğini aktardı.

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in de şehit edildiğini anımsatan Eronat, "Siyaset yapıyoruz ki şiddet olmasın, güzellikler olsun. Siyasiler de katledilirse nasıl güzellikler gelecek. Şiddet nasıl duracak? Barıştan kardeşlikten söz eden bazı partilerin şiddeti körükleyici demeçler vermesini esefle karşılıyoruz. Seçim günü bir müşahit kardeşimiz de şehit edildi. Onun üzüntüsünü de ayrıca yaşıyoruz." dedi.

Eronat, Mercan'ın emanetlerine sahip çıktıklarını, çocuklarına da kendi çocukları gibi sahip çıkacaklarını dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da, geçen yıl şehit edilen Mercan'ı anarak bir daha böyle elim hadiselerin yaşanmaması dileğinde bulundu.

Siyasetin şiddetin azaltılması için yapıldığını, siyasetçilerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Budak, "Şiddet hiç kimseye karşı yapılmamalı. Saldırıyı, buradaki bütün arkadaşlarımız adına lanetliyorum." dedi.

Etkinliğe, Mercan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran 2017'de, terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Evli ve 4 çocuk babası Mercan'ın, partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği belirtilmişti.

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AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan Diyarbakır

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