Çocuklar silahlı çatışmaların kurbanı oldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) silahlı çatışmaların kurbanı olan çocukların sayısının ve çocuklara yönelik ihlallerin son bir yılda arttığı uyarısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki yıllık raporu yayımlandı.
Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, raporun çatışmalarda çocukların maruz kaldığı ''tarif edilemeyecek kadar korkunç'' şiddet ve ihlalleri ortaya koyduğunu ifade etti.
Tarafların savunmasız çocukları korumaya yönelik önlemleri görmezden geldiğine dikkati çeken Gamba, silahlı çatışmaların kurbanı olan çocukların sayısının ve çocuklara yönelik ihlallerin son bir yılda arttığı uyarısında bulundu.
Silahlı çatışmalarda 2016 yılında çocuklara yönelik 15 binden fazla ihlalin yaşandığına ve geçen yıl bu sayısının ''kabul edilemez'' seviyelere ulaştığına vurgu yapılan raporda, ''Birleşmiş Milletler, geçen yıl 21 binden fazla çocuk ihlali ortaya koydu.'' ifadesi kullanıldı.
- Nijerya'da çocuklar intihar bombacısı yapıldı
Çocuklara yönelik ihlallerin en fazla Suriye'de yaşandığına işaret edilen raporda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde okul ve hastanelere yapılan saldırıların 8 kat arttığı, Nijerya'da ise hayatını kaybeden 881 çocuğunun intihar bombacısı olarak kullanıldığı kaydedildi.
- 10 binden fazla çocuk silahlı çatışmaların kurbanı oldu
Raporda, ''10 binden fazla çocuk 2017'de öldürüldü ve yaralandı. Suriye ve Afganistan'da kabul edilemeyecek kadar yüksek olan bu sayılar Irak ve Myanmar'da ise büyük ölçüde arttı.'' ifadesine yer verildi.
Güney Sudan'da bin 221 çocuğun çatışmalarda çocuk savaşçı olarak kullanıldığı ve çalıştırıldığı belirtilen raporda, çocukların 900'den fazla tecavüz ve cinsel şiddet vakasına maruz kaldığı bildirildi.
Irak'ta en az bin 36 çocuğun DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltı merkezlerinde tutulduğu kaydedilen raporda, Nijerya'da ise bin 900'den fazla çocuğun ailelerinin Boko Haram ile ilişkisi olduğu nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakıldığına dikkat çekildi.
Somali'de ise el-Şabab'ın bin 600'ün üzerinde çocuğu kaçırdığı ifade edilen raporda, Myanmar, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'de de insani erişimlerin engellendiğine ve bunun savaş taktiği olarak kullanıldığına işaret edildi.
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