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Çocuklar sokak oyunlarıyla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin geleceği çocuklar, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) sokak oyunlarıyla tanıştı.

Çocuklar sokak oyunlarıyla tanıştı

Türkiye’nin geleceği çocuklar, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) sokak oyunlarıyla tanıştı. İEÜ Balçova Kampüsünde oluşturan parkurlarda çocuklar, sek sek, yakar top, ip atlama, çuval yarışı gibi oyunları öğrendi. İEÜ Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin tasarladıkları oyuncaklarla oynadı ve bilimsel aktiviteler yaptı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından geleneksel hale getirilen etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokullarının farklı şubelerinden yaklaşık 400 çocuk, İEÜ’lü öğrencilerin öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oyunlarla kutladı. Çocuklar oyunlarını 23 Nisan şarkıları söyleyerek tamamladı. İEÜ 3. Geleneksel Çocuk Şenliğinde çocuklar, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin materyal tasarımı dersinde tasarladıkları eğitici oyuncak, kitap, kostüm, maske ve çalgıları da kullandı.
Etkinlik hakkında bilgi veren İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, “Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizde anaokulu öğrencileriyle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleki eğitimleri gereği çocuklarla olan iletişimlerini geliştiriyor hem de onlarla oyun oynuyor. Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık. Etkinliğimize yaklaşık 400 çocuk öğretmenleriyle birlikte katıldı. En iyi öğrenme yöntemi oyundur. Bu nedenle çocukların daha fazla sokağa çıkmaya ve oyun oynamaya ihtiyacı bulunuyor” dedi.
Oral, öğrencilerin çocuklarla tek tek ilgilendiklerini ve onlara farklı etkinlikler uygulatırken oyunlar öğrettiklerini de kaydetti.

Çocuklar sokak oyunlarıyla tanıştı

Çocuklar sokak oyunlarıyla tanıştı

Çocuklar sokak oyunlarıyla tanıştı

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