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Çocuklar Tepebaşı’nda mutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, çocuk merkezlerinde sürdürdüğü sağlık, kültür, eğitim, sanat ve spor aktiviteleri ile çocuklara yeni ufuklar kazandırmaya ve gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.Kısa bir süre önce Ömerağa Mahallesi’nde hizmete giren Prof.

Çocuklar Tepebaşı’nda mutlu

Tepebaşı Belediyesi, çocuk merkezlerinde sürdürdüğü sağlık, kültür, eğitim, sanat ve spor aktiviteleri ile çocuklara yeni ufuklar kazandırmaya ve gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.
Kısa bir süre önce Ömerağa Mahallesi’nde hizmete giren Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ile birlikte Çukurhisar, 23 Nisan ve Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri, Eskişehirli çocukların bir araya gelerek kendilerini geliştirdikleri, ailelerin ise gözünün arkada kalmadığı merkezler olarak hizmet veriyor. Sıcak birer yuva olarak faaliyetlerini sürdüren çocuk merkezlerinde alanında uzman eğitmenler tarafından birçok branşta düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, hem akranları ile bir araya gelerek sosyalleşiyor hem de kendilerini daha hızlı ve verimli bir biçimde geliştirmiş oluyor. Anne ve babaların güven içinde çocuklarını gönderdikleri merkezlerde çocuklar, yaşıtları ile birlikte eğlenirken öğreniyor, öğrenirken gelişiyor.

“Çocuklarımız her şeyimiz”
Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik hizmet veren merkezlerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, yaşama sevincimizdir. Biz belediye olarak çocuklarımıza büyük değer veriyor, onların gelişiminde büyük sorumluluk hissediyoruz. Değişmez liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, zamanın çok ötesinde sarf ettiği, ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir’ sözünden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz çocuk merkezlerimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Onların gelişimine verdiğimiz katkıdan ötürü, anne ve babalarımızın güvenini kazanmaktan dolayı son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar Tepebaşı’nda mutlu

Çocuklar Tepebaşı’nda mutlu

Çocuklar Tepebaşı’nda mutlu

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