Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca "Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar" adlı proje kapsamında çocuklar, uçurtma festivalinde buluştu.
İskenderun Anıt Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu 500 katılımcı, birlikte uçurtma uçurdu.
Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, etkinlikte yaptığı açıklamada, festivalle Türk ve Suriyeli çocukları kaynaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Sandıkçı, proje kapsamında çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Etkinliğe, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları İl Komiteleri Türkiye Koordinatörü Muhammet Rüştü Aktaş da katıldı.
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