Törene katılan Vali Vekili Mehmet Parlak, anlamlı bir program için bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuk Üniversitesi" projesinin üniversitenin son zamanlardaki en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Çocukların eğitimi konusunda teoride birçok yaklaşımın olduğunu vurgulayan Parlak, "Çocuk bir boş levha ve işlememiz, doldurmamız gereken, tamamen vatandaşlık odaklı birçok ahlaki ödevi yüklememiz gereken bir birey midir yoksa kendi şahsına münhasır hiçbir sınırlamaya gerek kalmadan yetişecek özgür bir birey mi? Bu iki yaklaşımında artıları ve eksileri var. Çocuğu özgür bırakmak gerekir ama milli manevi değerleri donanmış şekilde geleceğimizin yarınları ülkemizin umudu olan çocukların, sahip olduğumuz milli ve manevi değerler anlamında yetişmesi de önem arz ediyor. Bunu okullarda aldığı eğitime ilave anlamında tamamlayıcı eğitim olarak ele almak gerekiyor." diye konuştu.

Parlak, çocuk üniversitesinin, çocuklarımıza değerler eğitimi anlamında güzel işlevler yüklemesini dileyerek, "Çocuklarımız çok şanslı. Ben üniversiteyi, kazandığım zaman görebildim ama her geçen gün şartlar iyileşiyor, ülkemiz gelişiyor. Bu yaşta çocuklarımızın üniversite deneyimi elde edecek olması büyük kazanım. Yeni ufuklar oluşturacak, hayal dünyalarında yeni izler bırakacak birtakım tecrübeleri görmüş olacaklar." ifadelerini kullandı.