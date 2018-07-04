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Çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor

İSTANBUL, (DHA) Çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyorÇocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyorÇocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyorÇocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor

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