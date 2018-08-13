Çocuklar yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

AMASYA(AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 çocuk yerde buldukları içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Taşova Gençlik Merkezi'nde saz kursuna giden 6. sınıf öğrencileri Muhammet Sayar, Mutlu Çelik ve Ahmet Efe Şen kurs arasında yerde içinde kimlik, kredi kartları, 630 İsviçre frangı ve 450 lira olan bir cüzdan buldu. Üç arkadaş belediyeye giderek cüzdanı yetkililere teslim etti.

Belediye yetkilileri yaptıkları araştırma sonucu cüzdanın sahibi Veli Öztürk'e ulaştı.

Haber verilmesi üzerine cüzdanını Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan'dan teslim alan Öztürk, "Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Küçük yürekleri ile biz büyüklere örnek oldular. Bu yavrularımızı yetiştiren ailelerini de kutluyorum." dedi.

Aydoğan ise cüzdanı bulup getiren çocukların davranışlarının Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirterek, "Milletimiz alın teri ile kazanmadığını helal saymaz. Çocuklarımız yaptıkları örnek davranışla bizim karakterimizi sergilemişlerdir. Bu güzel davranışlarından dolayı çocuklarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Muhammet Sayar ise "Arkadaşlarımızla gençlik merkezinin düzenlediği saz kursuna gidiyoruz. Kurs arasında dışarı çıktık eski Tekel binasının bahçesinde yerde bir cüzdan bulduk. Arkadaşlarımla hemen belediyeye gidip teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Cüzdan sahibi Öztürk, çocuklara teşekkür ederek 100'er lira harçlık verdi.

