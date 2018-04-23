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Çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması

Antalya'da ihtiyaç sahibi 150 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı beş yıldızlı otelde kutladı.

Belek'teki 5 yıldızlı bir otelin sosyal sorumluluk projesi kapsamında misafir edilen 150 çocuk, gün boyu animasyon ekibinin hazırladığı oyunlarla eğlendi.

Otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır 23 Nisan'da bölgedeki köy ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencileri misafir ettiklerini söyledi.

Çocuklar için otelde panayır kurup oyun oynattıklarını ifade eden Kızıldağ, zaman zaman da değişik hijyen eğitimleri verdiklerini söyledi.

Sürdürdükleri sosyal sorumluluk projesiyle çocukların bölgedeki otellerde ne gibi hizmetler sunulduğunu gözlemlemelerini ve günü eğlenceli yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Kızıldağ, "Bu uygulamayı bölgede ilk kez biz başlattık. Ne mutlu ki şu anda diğer otelciler de bu konuda bize destek veriyor. Belek'te tahminime göre her 23 Nisan'da 800 ila bin arası çocuğumuz otellerde bu imkanlardan faydalanıyor. Hem eğleniyorlar hem de hayatlarında hiç görmedikleri eğitimleri alıyorlar. İyi bir proje olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Misafir edilen öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti.

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