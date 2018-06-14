Farklı tarihlere ait yaklaşık bin çeşit oyuncağın sergilendiği ve Ramazan Bayramı'nın ikinci günü açılması planlanan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa götürecek.

Merkez Karaköprü Belediyesince yaklaşık 1,5 yılda oluşturulan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesinde, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden her dönemin özelliklerini yansıtan oyuncaklar bulunuyor. Bahçesinde, farklı hayvan ile çizgi film kahramanlarının figürlerinin yer aldığı müzede bulunan ve bağışlarla toplanan yaklaşık bin çeşit oyuncak, ziyaretçileri 1936 yılına kadar götürüyor.

Kente özgü oyuncakların ağırlıklı olduğu müze, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ziyaretçilere kapılarını açacak.

- Çocuklar bayram yapacak

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncakların çocuk dünyasının evrensel dili olduğunu söyledi.

Çocukların oynadığı oyuncakların geleceklerini şekillendirmede önemli rol oynadığını vurgulayan Baydilli, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin geleceği o çocukların hayallerinde gizlidir. Biz hayalleriyle birlikte çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz. Bu müzeye gelecek çocuklar daha önce babalarının, dedelerinin oynadığı oyuncaklarla bugün kendilerinin oynadığı oyuncakları kıyaslama imkanı bulacaklar. Türkiye'nin dünden bugüne nelerden geçtiğini, nasıl geliştiğini düşünme imkanı yakalayacaklar. 1900'lü yılların başından günümüze kadar her türlü oyuncağın bulunduğu bir müzemiz var. O yıllarda Avrupalıların yaptığı oyuncaklarla bizim yaptığımız oyuncaklar arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Müzemizde geçmişle bugünü bir arada yaşamış olacaklar. Bayramda en fazla sevinen çocuklardır, biz de bunun için müzenin açılışını bayrama denk getirdik. Çocuklarımıza ikinci bir bayram yaşatma adına herkesi buraya bekliyoruz."