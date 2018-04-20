Çocuklara bayramda oyuncak müzesi ve zıp zıp park ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitim veren kreşlerinden çocukları misafir etti. Başkan Türel, Zıp Zıp Park ile Oyuncak Müzesi’nin de 23 Nisan’da ücretsiz olacağını müjdeledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, makamında ağırladığı çocukları tek tek öperek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Türel’e kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri takdim eden minikler, neşe kattı. Başkan amcalarıyla bol bol fotoğraf çektiren minik öğrenciler, 23 Nisan’la ilgili hazırladıkları şiirleri okudu. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Türel, onlarla sohbet ederek, “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olarak sizler geleceğimizsiniz. Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız” dedi.

Şenliklere davet

Çocukların, dünyanın ilk tek çocuk bayramını en coşkulu ve güzel şekilde kutlaması için Büyükşehir Belediyesi olarak seferber olduklarını söyleyen Türel, tüm çocukları Cam Piramit alanında 3 gün sürecek şenliklere davet etti. Zıp Zıp Park ile Oyuncak Müzesi’nin de 23 Nisan’da ücretsiz olacağını müjdeleyen Türel, Şarampol Caddesi’nde de şenlik yürüyüşü gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Türel, ziyaret sonunda minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.