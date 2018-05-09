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"Çocuklara 'hayır' deme becerisini kazandırmamız gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ünüvar: - "(Cinsel istismar suçlarına ilişkin tasarı) Yaşanacak olayla ilgili cezai müeyyidelerin artırılmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Bu tasarı içerisinde, ağırlaştırılmış müebbete kadar giden cezaların olduğu bir dizi kanun ortaya kondu" -"Çocuklara 'hayır' deme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Bu çok önem arz eden bir detay. Bu beceriyi kazandırdığımız her bir çocuğumuz, nihayetinde kendine bir koruyucu kalkan elde etmiş oluyor"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, cinsel istismar suçlarının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Çocuklara 'hayır' deme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Bu çok önem arz eden bir detay. Bu beceriyi kazandırdığımız her bir çocuğumuz, nihayetinde kendine bir koruyucu kalkan elde etmiş oluyor." dedi.

Ünüvar, bir program için geldiği Mersin'de, AA muhabirine komisyonlarının yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Komisyonun Türkiye'nin gündeminde yer alan konularla ilgili çok önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Ünüvar, şöyle devam etti:

"Bir süre önce Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı. Yaklaşık 16 yıldır uyuşturucuyla ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuyu çok önemsiyor. Türkiye, tütünle mücadelede dünya çapında bir başarı kazandı. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nde bulunan 6 kriteri de yerine getiren tek ülkeyiz. Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele önemsediğimiz bir konu. Eylem planı içerisinde 16 yıllık birikimin 2023 yılına kadarki döneme uzanan kısa, orta ve uzun ölçekli hususları barındırıyor. Eylem planıyla, bugüne kadar atılan adımları güçlendireceğiz."

- "Hayır deme becerisi çok önemli"

Ünüvar, cinsel istismar suçlarının önlenmesi amacıyla da çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktararak, bu suçlara ilişkin düzenlemeleri içeren tasarının ortaya konduğunu hatırlattı.

Tasarıyla ilgili çalışmaları anlatan Ünüvar, "Yaşanacak olayla ilgili cezai müeyyidelerin arttırılmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Bu tasarı içerisinde, ağırlaştırılmış müebbete kadar giden cezaların olduğu bir dizi kanun ortaya kondu." dedi.

Ünüvar, bağımlılıkla mücadeleyi ve her türlü cinsel istismarın önlenmesi konularını çok önemsediklerinin altını çizerek, yasal çalışmaların yanı sıra ailelerin ve vatandaşların da bu konuda üstüne düşen bazı görevlerinin olduğuna işaret etti.

Cinsel istismar suçlarına karşı herkesin duyarlı davranması gerektiğine vurgu yapan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bir olay vuku bulduğu zaman cezai müeyyideler ön plana çıkar ama bu olayların önlenmesine yönelik, toplumda yaşayan herkesin sorumluluk edinmesi gerekiyor. Başta ailelerin olmak üzere, öğretmenlerin, okulun, kamuda ve kuruluşlarda çalışan herkesin bir sorumluluğu var. Bu konuda asıl en önemli unsur, çocuğun cinsel istismarını önlemek. Çocuklara 'Hayır' deme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Bu çok önem arz eden bir detay. Bu beceriyi kazandırdığımız her bir çocuğumuz, nihayetinde kendine bir koruyucu kalkan elde etmiş oluyor. 'Hayır' deme becerisi çok önemli."

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