MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, cinsel istismar suçlarının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Çocuklara 'hayır' deme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Bu çok önem arz eden bir detay. Bu beceriyi kazandırdığımız her bir çocuğumuz, nihayetinde kendine bir koruyucu kalkan elde etmiş oluyor." dedi.

Ünüvar, bir program için geldiği Mersin'de, AA muhabirine komisyonlarının yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Komisyonun Türkiye'nin gündeminde yer alan konularla ilgili çok önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Ünüvar, şöyle devam etti:

"Bir süre önce Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı. Yaklaşık 16 yıldır uyuşturucuyla ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuyu çok önemsiyor. Türkiye, tütünle mücadelede dünya çapında bir başarı kazandı. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nde bulunan 6 kriteri de yerine getiren tek ülkeyiz. Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele önemsediğimiz bir konu. Eylem planı içerisinde 16 yıllık birikimin 2023 yılına kadarki döneme uzanan kısa, orta ve uzun ölçekli hususları barındırıyor. Eylem planıyla, bugüne kadar atılan adımları güçlendireceğiz."