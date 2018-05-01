HABER

Çocuklara hayvan sevgisini öğreten çiftlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ Cip Barajı Mesire Alanı yanında kurulan ve farklı türden hayvanların bir arada olduğu çiftlik büyük ilgi görüyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Cip Barajı Mesire Alanı yanında kurulan ve farklı türden hayvanların bir arada olduğu çiftlik büyük ilgi görüyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan korkusunu yok etmeye yönelik bir proje olarak hayata geçen çiftlikte, aileler hafta sonlarında piknik de yapabiliyor. Çiftlikte verilen binicilik eğitimi yanı sıra, koyun, keçi ve tavuk gibi hayvanlar da bulunuyor, bu hayvanlar çocukların ilgisini çekiyor.

Elazığ'daki Cip Barajı kenerında yeni kurulan çiftlik ailelerin hafta sonları piknik için uğrak yeri oldu. Çocuklarıyla birlikte doğal ortamda piknik keyfinin yanı sıra birçok hayvanın içinde yer aldığı çiftlikte çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Kentteki sosyal alanlara ihtiyacı olduğu için böyle bir çiftlik kurduklarını ifade eden çiftlik sahibi Ruhi Bal, çiftliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Bal, "Elazığ'ın potansiyel olarak sosyal alanlara ve bu tür doğal ortamlara ihtiyacı var. Bizler de bu tür sosyal bir projeyi hayata geçirdik. İnsanların rahat bir ortamda oturabileceği ve çocukların hayvanlar ile iç içe yaşayabileceği bir çiftlik kurduk. Çiftliğimizde kaz, ördek, tavus kuşu, Fas tavuğu, güvercin, tavşan, köpek, keçi ve koyunlarımız var. 2 İngiliz atımız var. Binicilik eğitim olan ve kendine güvenen insanlar atlarımızla güzel bir tur atabilirler. Ayrıca midilli atlarımız var. Çocuklarımızın rahatlıkla binebileceği atlardır. Uysal ve eğitim görmüş hayvanlardır" diye konuştu.

Vatandaşların hayvanlar ile yaşamayı sevdiğini ve doğal ortamlarda mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Çiftliğe yoğun bir ilgi var. Havaların ısınmasıyla birlikte ailelerimiz çocukları ile mutlu bir hafta sonu geçiriyor. Atlarımız ile tur atıyorlar ve kümes hayvanlarını besliyorlar. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu nedenle çiftliğimizi kurduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük bir çiftlik kurarak,vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.