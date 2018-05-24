- "Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımları ağırlaştırılacak"

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemlerinin icra yoluyla yapılmaktan çıkarılarak, "çocuğun bir eşya gibi alınıp verilmesi" uygulamasına son verileceği, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımlarının ağırlaştırılacağı bildirildi. Beyannamede, "Güçlü Demokrasi" ana başlığı altında "Şeffaflık", "Güven Veren Adalet", "Güven İçinde Yaşama" alt başlıklarına yer verildi. Söz konusu beyannamede "şeffaflık" başlığında, demokratik bir ortamda yönetimlerin hesap verme sorumluluğu açısından vazgeçilmez bir esas olduğu vurgulandı. AK Parti olarak devletin gerçek ve tek sahibi olarak görülen vatandaşların adına yürütülen tüm işlerin şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir biçimde gerçekleşmesi temel şiar olarak kabul edilen beyannamede, kamu yönetimindeki politika ve uygulamalarda yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığın da bu temele dayandırıldığı belirtildi. Buna göre, ileriki dönemde katılımcı demokrasi, şeffaflığı artan ve daha hesap verebilir bir yönetim anlayışı güçlendirilecek, her türlü yolsuzlukla mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Yeni yönetim modelinde kamu yönetiminde şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olunacak. Bu kapsamda hukuki ve kurumsal düzenlemelerin katılımcılığı ve şeffaflığı artıracak mekanizmalar aracılığıyla yapılması sağlanacak. Yolsuzlukla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla hükümet-vatandaş-sivil toplum ve medya diyaloğunun sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi sağlanacak. Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. - "Yargı reformu stratejisi güncellenecek" Beyannamede "Güven Veren Adalet" başlığı altında, partiye adını veren "adalet" kavramının her şeyin üzerinde tutulduğu ifade edildi. AK Parti'nin, hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim anlayışının teminatı olmaya devam edeceği belirtildi. Buna göre, ileriki dönemde, yargının bağımsız ve tarafsızlığının sürdürülmesi, adalet sisteminin köklü düzenlemelerle ileri standartlarda hizmet vermesi sağlanacak.

Hukukun üstünlüğü ilkesi esas alınarak hareket edilecek, herkesin hak ve hukuku korunacak, hak ve özgürlükler en geniş çerçevede kullanılacak. Yargı sistemini daha şeffaf, hesap verebilir ve etkin çalıştırabilmek için reform süreci diri tutulmaya devam edilecek. Yeni dönemde, 2023 vizyonuna uygun olarak yargı reformu stratejisi güncellenecek. Türkiye'de uygulaması çok yeni olan "hukuki himaye sigortasının" geliştirilmesi sağlanacak, memnuniyet anketleriyle hedef ve performans sürekli gözden geçirilecek. - "Bölgelerde yeni istinaf mahkemeleri kurulacak" Yargıda zaman yönetimiyle makul sürede yargılama hakkı güçlendirilecek, adaletin zamanında tecellisi için dava ve suç türlerinde belirlenen hedef süreleri hayata geçirilecek. Adli iş süreçlerinin kısaltılması amacıyla adliyeler ve diğer kamu kurumları arasındaki bilişim entegrasyonu yaygınlaştırılacak, ihtisas mahkemeleri yaygınlaştırılacak. İstinaf yargısı yaygınlaştırılacak, yeni bölgelerde yeni istinaf mahkemeleri kurulacak. Diyarbakır, Kayseri, Konya, Sakarya, Trabzon ve Van İstinaf Mahkemeleri faaliyete geçecek.

Adliyeler bünyesinde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri" kurulacak, çocuklar ile mağdurlar için oluşturulan "Adli Görüşme Odaları" tüm adliyelerde yaygınlaştırılacak. Bazı adliyelerde bulunan ön bürolar ve danışma masaları, vatandaş memnuniyeti esas alınarak diğer adliyelere taşınacak. "Mağdur odaklı" bir adalet anlayışına geçilecek, mağdur hakları müstakil bir kanuni düzenleme ile güvenceye kavuşturulacak, bu konuda kurumsal yapılanma oluşturulacak. - "Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımları ağırlaştırılacak" Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri, icra yoluyla yapılmaktan çıkarılarak "çocuğun bir eşya gibi alınıp verilmesi" uygulamasına son verilecek. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımları ağırlaştırılacak. Toplumsal düzeni bozan fiiller başta olmak üzere bazı suç ve kabahatlerin cezaları artırılarak, caydırıcılık sağlanacak. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve ceza alanında uzlaştırma daha da yaygınlaştırılacak. Sürekli eğitim perspektifiyle adli personelin yetkinliği artırılacak, hukuk eğitimi reformu hayata geçirilecek.

Hukuk eğitimi bir bütün olarak gözden geçirilecek, hukuk fakülteleri müfredatı çağın gerekliliklerine uygun olarak güncellenecek. Bu kapsamda hava ve uzay hukuku, siber güvenlik, adli genetik hukuku ve deniz hukuku gibi özellikli alanlarda nitelikli hukukçuların yetiştirilmesi sağlanacak. Avukatlık mesleği güçlendirilecek, noterlik reformu hayata geçirilecek. - "Serbest ticari bölgeler oluşturulacak" Beyannamede "Güven İçinde Yaşama" başlığında ise insanı merkez kabul eden siyaset anlayışının gereği özgürlük ve güvenlik dengesinin toplumsal hayatın her alanında birbirlerini bütünleyecek şekilde tesis edilmesinin temel amaç olduğu vurgulandı. Buna göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) koordinasyonunda asayiş olaylarının azaltılması, aydınlatma oranlarının artırılması ve tüm güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması için bütüncül bir anlayışla çalışmalar sürdürülecek, mahalle bekçisi uygulaması yaygınlaşacak. Özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların güvenlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak.

Vatandaşa tamamen yerinde hizmet vermek için kolluk birimleri en son teknolojiyle donatılacak, vatandaşların kolluk birimlerine erişimi ve ulaşımı sürecindeki mağduriyeti giderilecek, hizmetleri vatandaşın ayağına getirecek projeler hayata geçirilecek. Şiddete yönelik propagandaya müsaade edilmeyecek, internette şiddeti kışkırtan yasa dışı içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla bilgi teknolojileri alanında projeler geliştirilecek. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarına yakın noktalarda ticareti yasal ürünler için serbest ticari bölgeler oluşturulacak, ticareti yasal olmayan ürünler için ise alternatif tedbirler alarak kaçakçılığın önüne geçilecek. Coğrafyada hangi nedene dayanırsa dayansın ve kimden gelirse gelsin terörün karşısındaki ilkeli duruş sürdürülecek. FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terörist unsurlarla proaktif bir şekilde mücadele yürütülecek ve terörle mücadelede sosyal ve ekonomik politikalara ağırlık verilecek. Terör örgütlerinin propagandasıyla mücadele edebilmek adına devletin hizmetleri, kitle iletişim araçları ve diğer yöntemlerle halka daha fazla anlatılacak, yurt dışında kamu diplomasisi faaliyetleri güçlendirilecek.

- Mayınlı araziler ekonomiye kazandırılacak Terörizmin finansmanıyla mücadelede koordinasyon ve soruşturma etkinliği ile sınır yönetimi alanında mülki idare amirlerinin imkan ve kabiliyetleri artırılacak. Mayınlı araziler ekonomiye kazandırılacak, yaklaşık 180 milyon metrekarelik alanda yer alan tüm mayın tarlaları ve patlamamış mühimmat ile kirletilmiş alanların temizliğinin yapılması sağlanarak tarım, hayvancılık, ticaret ve iskana açılacak ve ekonomiye kazandırılacak. - "Kullanım ihtiyacı kalmamış askeri alanlar" Özellikle şehir merkezlerinde kalmış ve kullanım ihtiyacı kalmamış askeri alanların vatandaşın hizmetine sunulmasına yönelik ilgili kurumlara devri sağlanacak. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik güvenlik önlemleri artırılacak, uyuşturucu maddelerin yasa dışı imal, ticaret ve kullanımıyla mücadelede personel ve teknik kapasite güçlendirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı personelinin profesyonellik oranı 2018'de yüzde 65'e, 2023'de ise yüzde 100'e ulaştırılacak. Korucuların etkinlik, moral ve motivasyonunun artırılması için yapılan düzenlemelere devam edilecek.