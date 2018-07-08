Çocuklara labarotuvar için pedal çevirdiler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) üyeleri, çocuklara yönelik yeni nesil öğrenme platformu ‘maker’ laboratuvarı yapılabilmesi için bağış toplamak amacıyla bisikletle İsveç’in Göteborg şehrinden Almanya’nın Hamburg kendine kadar bisikletle 800 kilometre pedal çevirdi.

Çoğunluğu doktorlardan oluşan 30 kişilik TGEV üyesi ‘Umuda Pedal’ projesi kapsamında çocuklar için 1-8 Temmuz tarihleri arasında Göteborg’dan Hamburg’a uzanan bir rotada bisikletle 800 kilometre yol kat etti. Yeni nesil öğrenme platformlarından birisi olan ‘maker’ laboratuvarı yapılması için fon oluşturmayı amaçlayan üyeler, etkinliğin ardından bugün Türkiye’ye döndü. Proje kapsamında şu ana kadar 140 bin lira bağış toplanarak Bakırköy’de bulunan Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda kurulacak ‘maker laboratuvarı’(maker-lab) için kaynak oluştu.

ORTAK PROJEDE BULUŞTUK

Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Vakfımız 23 yıldır Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim dersleri veriyor. Bunu yaparken de çeşitli kaynak değiştirme projeleri hayata geçiriyor. "Umuda pedal Grubu" da birkaç yıl önce bir araya gelmiş, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri konusunda pedal çeviren bir grup. Bu sene ortak bir projede buluştuk o da çocuk ve eğitim. Türkiye'den 30 kadar bisikletçi, aralarında tıp doktorları, iş insanları, serbest meslek sahiplerinden oluşan bir grup bisiklet sever, her yıl düzenlenen bu etkinliğe katıldılar” dedi.