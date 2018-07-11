Çocuklara oyuncak diye satıyorlar ama ölüm saçıyor

Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan ancak kısa zamanda kimi uyanıklar tarafından çocuklara oyuncak olarak pazarlanan su maymunları, uyarılara rağmen internette ve işportada satılmaya devam ediyor. ‘Poliakrilamid asit’ içeren nanoteknolojik ürün suyla temas ettiğinde büyüklüğünün 400 katına ulaşıyor. Şeker sanılıp yutulduğunda ise solunum yetmezliği, mide, bağırsak tıkanmalarıyla ölümcül riskler yaratıyor. Uzmanlara göre, su maymunları zehirleme ve alerjik etkilere de neden olabilir.

10 LİRAYA TEZGAHTA SATILIYOR

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre oyuncakçılar 'su maymunu' adlı ürünü raflardan kaldırdı. Ancak internetteki alışveriş sitelerinde halen satılıyor. İnternette ‘sevimli ürünler’ olarak pazarlanan ürünler, Tahtakale’deki bazı işporta tezgahlarında da 10 liradan satılıyor. İşportacılar ürünlerin yutulmadığı takdirde zararsız olduğu iddia ediyor.

Su toplarının çocuklar için ölüm riski taşıdığı uyarısında bulunan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, “Nanoteknolojik, poliakrilamid asit içeren bu ürünler, ılık suyla temas edince normal büyüklüklerinin 300, 400 katına ulaşıyor. Okullarda, arkadaşlarına su veya başka içecekler içinde bu ürünleri yutturmaya çalışmak gibi şakalar yapılabiliyor. Çocuk sağlığı açısından risk oluşturan bu ürünler nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmaları ile ölüm riski yaratıyor. Ayrıca ürünlerin zehirleme ve alerjik etkisi de göz ardı edilmemeli” dedi.