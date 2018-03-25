Çocuklara özel Maro Marangozluk Atölyesi

İzmir Optimum, minik ziyaretçileri için birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler hazırlamaya devam ediyor. Çocukların yoğun ilgiyle beklediği “Maro Marangozluk Atölyesi” ise 24 Mart Cumartesi günü Optimum’da gerçekleşecek.

Hazırladığı keyifli oyun atölyeleri ile çocukların hayallerindeki meslekleri de eğlenerek öğrenmesini sağlayan İzmir Optimum, 24 Mart Cumartesi günü çocukların becerilerini geliştirme imkanı bulacakları Marangozluk Atölyesi’ni düzenleyecek. Saat 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte güvenilir ve çocuklar için özel tasarlanmış marangozluk aletleriyle minikler sevgi dolu ortamda kendi oyuncaklarını kendileri yapacak. Ahşap malzemeler ile marangozluk atölyesine girecek çocuklar hayallerini gerçekleştirecek. Deneyimli eğitmenler eşliğinde ahşap malzemeleri olarak tornalama, kesme delme, rende, zımpara ve diğer marangozluk tekniklerini eğlenerek öğrenecek. Maro Marangozluk Atölyesi 5 ile 10 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.