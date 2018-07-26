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Çocuklara robotik kodlama yaz kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik robotik kodlama yaz kursu açıldı - 24 öğrencinin birinci seviye eğitimi tamamladığı kursla mühendisliğe ilginin arttırılması ve çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri hedefleniyor

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinesinde yürütülen "Beyrobokod" projesiyle robotik kodlama yaz kursu açıldı.

Mühendisliğe ilgiyi artırmak ve çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kurs kapsamında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin robot atölyesinde verilen eğitimlere 5. ve 6. sınıfı bitiren öğrenciler katılıyor.

Çocuklar, yaz boyunca düzenlenen birer aylık eğitimlerle matematiksel ve algoritmik zekalarını geliştirecekleri kodlama ve elektronik becerileri geliştiren 18 farklı uygulama yaparak mühendisliğe bir nevi adım atıyor.

Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, "Robotik Kodlama Kursu" yaz dönemi 1. seviyeyi tamamlayan öğrencilere katılım belgelerini verdi.

Dursun, 2. seviye "mblock arduino" kursunun İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılacağını ve kayıtların alındığını vurguladı.

Hürrem Dursun, projenin teknik sorumlusu ve okulun müdür yardımcısı Engin Turan'a teşekkür ederek projeyle 143 çocuğun eğitim aldığını, yaz kursunaysa 24 öğrencinin katıldığını aktardı.

"Beyrobokod" projesi yürütücüsü Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner ise "Beyrobokod" atölyesinin tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin hizmetine açık olduğunu ifade ederek eğitimci eğitimleri vererek de projenin yaygın etkisinin arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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Beypazarı ortaokul öğrencileri robotik kodlama Yaz Kursu

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