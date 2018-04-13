Çocuklarda büyüme bozuklukları

İSTANBUL (AA) - Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, "Çocuğun sınıfta arkadaşlarına göre küçük olması, pantolonunun kısalmaması veya ayakkabısının küçülmemesi gibi durumlar büyüme geriliğinin önemli belirtileridir. Bu durumlar gözlendiğinde doktora danışılması gerekir." dedi.
Darendeliler, çocuklarda büyüme geriliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan "15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü" kapsamında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Büyümenin Koruyucuları" kampanyası aktiviteleri kapsamında ebeveynlerin konuyla ilgili doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmaları için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Bu kampanya ile çocuklarda sağlıklı büyüme, büyüme geriliklerinin anlaşılarak vaktinde müdahale edilmesi, boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği ve sadece kız çocuklarında görülen Turner Sendromu gibi konulara dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirten Darendeliler, "Gerektiği taktirde doktorunuzun kontrolünde erken yaşlarda tedaviye başlanmasının tedavi başarısı açısından öneminin altını çizmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Okul çağı çocuklarının ortalama olarak yılda 4-6 santimetre uzamaları gerektiğine dikkati çeken Darendeliler, çocuğun sınıfta arkadaşlarına göre küçük olması, pantolonunun kısalmaması veya ayakkabısının küçülmemesi gibi durumların büyüme geriliğinin önemli belirtileri olduğunun ve bu durumlar gözlendiğinde doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.
Sağlıklı da olsa her çocuğun büyüme sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Darendeliler, çocuğun sağlıklı büyüme sürecinin çeşitli etkenlerin kontrolü altında olduğunu belirtti.
Bunlardan bazılarının anne-babadan geçen kalıtımsal faktörler ve sağlıklı beslenme olduğunu anlatan Feyza Darendeliler, bu faktörlerin çocuğun yetişkinlik boyunu belirleyen önemli etkenler olduğunu belirtti.
Darendeliler, patolojik kaynaklı boy kısalıklarının da olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bunlar çeşitli iskelet sistemi hastalıkları, uzun süreli beslenme bozuklukları ya da altta yatan başka sistemik hastalıklardan kaynaklanır ve mutlaka tetkik gerektirir. Çocuğun yaşadığı kronik hastalıklar büyüme sürecini olumsuz etkileyebilir. Anne ve babadan alınan genlerin dışında kalp, böbrek gibi organların ve kemik sisteminin sağlıklı olması gereklidir. Tiroid hormonu, büyüme hormonu gibi hormonlar büyümeyi sağlar. Altta yatan herhangi bir hastalığın fark edilebilmesi büyümenin izlenmesi ile mümkündür. Düzenli doktor kontrolleriyle erken teşhis ve çoğu zaman tedavi mümkün olmaktadır."
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