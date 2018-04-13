Çocuklarda büyüme bozuklukları

İSTANBUL (AA) - Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, "Çocuğun sınıfta arkadaşlarına göre küçük olması, pantolonunun kısalmaması veya ayakkabısının küçülmemesi gibi durumlar büyüme geriliğinin önemli belirtileridir. Bu durumlar gözlendiğinde doktora danışılması gerekir." dedi.

Darendeliler, çocuklarda büyüme geriliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan "15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü" kapsamında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Büyümenin Koruyucuları" kampanyası aktiviteleri kapsamında ebeveynlerin konuyla ilgili doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmaları için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu kampanya ile çocuklarda sağlıklı büyüme, büyüme geriliklerinin anlaşılarak vaktinde müdahale edilmesi, boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği ve sadece kız çocuklarında görülen Turner Sendromu gibi konulara dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirten Darendeliler, "Gerektiği taktirde doktorunuzun kontrolünde erken yaşlarda tedaviye başlanmasının tedavi başarısı açısından öneminin altını çizmeyi amaçlıyoruz." dedi.