HABER

"Çocuklarda geçmeyen yüksek ateş ile kendini gösteriyor, kalbe vurabiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

İLK kez 1967 yılında Japonya'da Tomisaku Kawasaki tarafından keşfedilen Kawasaki hastalığı hızla yükselen ateş, deride döküntüler, lenf bezlerinde şişkinlik gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor.

Buse ÖZEL / Mustafa AKIN - İSTANBUL, (DHA) İLK kez 1967 yılında Japonya'da Tomisaku Kawasaki tarafından keşfedilen Kawasaki hastalığı hızla yükselen ateş, deride döküntüler, lenf bezlerinde şişkinlik gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor. Hızlıca teşhis edilip tedavi edilebilirse tüm şikayetler ortadan kaybolurken, tedavide geciktiği takdirde hayati risk taşıyabiliyor.

"EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ KONTROL ALTINA ALINAMAYAN ATEŞ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, her yıl yaklaşık 40 Kawasaki hastasını tedavi ettiklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Kawasaki hastalığı çocukluk çağında görmüş olduğumuz bir damar iltihabı. Orta boylu damarları tutan bir hastalık ama buradaki en önemli bulgu kontrol altına alınamayan çok yüksek ateş. Bunun yanı sıra çok ciddi döküntüler ortaya çıkıyor. Özellikle gövdeye yerleşen döküntüler gözlüyoruz. Çok belirgin olan döküntüler oluyor. Gözlerde çok ciddi bir kızarıklıkla karşımıza gelebiliyor. Dudaklarında çatlaklar meydana geliyor hatta bir anne 'Sanki birisi çocuğun dudağını bıçakla doğramış' gibi bir benzetmede bulunmuştu. Boyunda yaygın lenf bezi büyümeleri oluyor ve bu lenf bezi büyümeleri dışında el ve ayaklarda çok ciddi şişlikler gözlüyoruz."

"10 GÜN GEÇ KALINDIĞINDA KALP HASTALIĞI VE YAŞAMSAL TEHLİKE GÖRÜLÜYOR"

Yüksek ateşin korkutucu olduğunu belirten Prof. Dr. Kasapçopur, Kawasaki hastalığının belirtilerinin akla ilk olarak enfeksiyon hastalıklarını getirdiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri görüldüğü için bu hastalıkların teşhisi koyuluyor ve antibiyotik veriliyor. Ancak antibiyotikler bu hastalığı kontrol altına almakta yeterli olmuyor. Teşhis edilemeyip bu akut dönem belirtilerinden yaklaşık 10 gün sonra subakut döneme geçtiğinde o zaman bizi en çok korkutan tablo karşımıza çıkıyor. O zaman çocuklarda koroner arter damarlarda tutulumu oluyor. Yani koroner arter damarlarda iltihap tutulumu yaşanıyor. Kawasaki hastalığı çocuklarda koroner arter hasarı yapabilen tek hastalık olması nedeniyle tehlikeli bir hastalık. Kontrol altına alınamayan süreç çocukların kalpte bulunan koroner arterlerinde ciddi etkilenmelere, ciddi genişlemelere ve ciddi boyutta daralmalara ve tıkanmalara yol açıyor. Bu şekildeki daralmalar ve tıkanmalar kalp damarlarında oluştuğunda da çocuğun ciddi olarak yaşam tehlikesi karşımıza gelebiliyor."

Kalp dışında safra kesesinde de tutulum olabildiğini belirten Prof. Dr. Kasapçopur, menenjit de görülebildiğini söyledi ve koroner damarlardaki bozukluklar o dönemde tanılandırılıp kontrol edilmezse kalıcı koroner arter hasarları meydana geldiğini açıkladı.

"ERKEN TEŞHİS EDİLDİĞİ İÇİN HİÇBİR SIKINTISI KALMADI"

Bodrum'da yaşayan ve Kawasaki hastalığı geçiren minik Ada'nın annesi ise teşhis koyulana kadar antibiyotik tedavisi gördüklerini ancak bu tedavinin yeterli gelmediğini belirtti ve şunları söyledi: "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geldikten sonra tedaviye başlandı ve çok hızlı bir şekilde Ada düzeldi. Döküntüler geçti, ateşi düştü. 5-6 gündür düşmeyen bir ateş vardı ama ilaçlardan sonra o da gitti. Sonra 4 gece Cerrahpaşa'da tedavi olduk. 4 gün sonra tahliller yapıldığında kan değerleri normale gelmişti. Şu anda hiçbir sıkıntısı kalmadı hastalık ile ilgili erken teşhis edildiği için."

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacakNaim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacak
Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı “Kara Fatma” mezarı başında anıldıKurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı “Kara Fatma” mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.