Çocuklardan 23 Nisan’da ay yıldızlı Atatürk puzzle’ı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından Büyükçekmece’ye gelen çocuklar, Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu, parçalarından Türkiye haritasının oluştuğu dev bir puzzle yaptı. Çocukların büyük heyecanla tamamladığı puzzle havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında köy çocukları İstanbul’a geldi. “7 Renk, Büyük Ahenk” projesi kapsamında Van, Hatay, Şanlıurfa, Trabzon, Adapazarı, Muğla, Kars ve Çanakkale’den birçoğu ilk kez İstanbul’a gelen 300 çocuk ile 45 öğretmen, Büyükçekmece Belediyesinin konuğu oldu. Büyükçekmece Belediyesi Kültür Müdürlüğü Halk Akademisi Güzel Sanatlar Birimi ressam eğitmenlerinin köy okullarını ziyaret etmesiyle başlayan projede çocukların yaptığı birbirinden güzel resimler de İstanbul’da sergilendi. 23 Nisan’a kadar İstanbul’un birçok tarihi noktasını gezen çocuklar, Büyükçekmece Belediye binası önünde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerinde doyasıya eğlendi.

Çocukların 3 gün boyunca tamamlamak için büyük çaba sarf ettiği Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu, parçalarından Türkiye haritasının oluştuğu dev puzzle’ın da açılışı yapıldı. Farklı şehirlerden gelen çocukların her bir parçasını birlik ve beraberlik için yerleştirerek oluşturduğu dev puzzle, havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde puzzle’ın büyüklüğü dikkat çekerken, belediye binasının önündeki alanın adeta bir şölen yerini andırdığı görüldü. Etkinliklerde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de çocuklarla halay çekerken, kimi ilk defa İstanbul’a gelen çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Köy çocuklarının bir arada coşku içinde 23 Nisan’ı kutlamasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Akgün, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 7 bölgeden gelen ve 7 Renk Ahenk projesi adı altında 2 günden beri kutlamaya devam ediyoruz. 7 bölgeden 300’e yakın çocuğumuzla Büyükçekmece’deki 10 binlerce çocuğumuzla kutluyoruz. Bu güzel bayramı kutlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız Türkiye haritasını puzzle ile Büyükçekmece Belediyesinin önünde yere nakşettiler. Bu puzzle’daki sınırların korunması için neler verdik unutmayın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yoldan da ayrılmayın dedik çocuklara” dedi.