Çocuklardan mest eden konser

Sivas Belediyesi Çocuk Korosunun konseri dinleyenleri mest etti.
Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda Sivas Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Çocuk korosu Geçmiş yıllara damgasını vuran birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Korunun yanı sıra şarkı aralarında sahne alan öğrenciler de çeşitli yörelere ait halk oyunlarını sergiledi.
Konser sonrasında koroda bulunan çocukları tek tek kutlayan ve çeşitle hediyeler takdim eden Başkan Aydın, “Çok keyif aldığım bir program oldu. çocuklarımız doğal ne yaparlarsa sevimli geliyor bize. Çok güzel sesleri olan çocuklarımızı gördük. Belki çok ünlü, tanınmış sanatçıların programına katılıyoruz ama çocuklarımızın konseri bizlere çok büyük mutluluk verdi.” Şeklinde konuştu.
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