Çocuklardan teknoloji festivali

Tekirdağ’da çocukların, okullarında geliştirdikleri robot teknolojisi ürünleri ve kodlama sistemlerini tanıttıkları ‘Kodlama ve STEM Festivali’ gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında düzenlenen festivalde ilkokul öğrencileri okullarında geliştirdikleri robotik yazılımları tanıttı. Festivalde sensörlü araçlar, üç boyutlu yazıcılar, akıllı sistemler katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Harun Öz düzenlenen festival ile çocukların ürettikleri ürünlerin vatandaşlara tanıtılması ve çocukları daha çok üretime teşvik etmek maksadıyla yapıldığını belirterek, “23 Nisan dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle bir kodlama festivali yapıyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin okullarda yaptığı robotik kodlama modellerinin halkımız tarafından, öğrencilerimiz tarafından, öğrenci velilerimiz tarafından da görülüp desteklenmesi olacaktır. Etkinliğin şu anda gördüğünüz gibi yoğun ilgi görüyor. Festivalde öğrencilerimizin kendi yapmış olduğu robotik kodlamalar var. Tabi bu faaliyetler okullarımızda yıl boyu devam ediyor. Görsel tanıtım olarak biz 23 Nisan’ı seçtik. Güzel bir festival olacağına inanıyorum. Bir yarışma yapmayı düşünüyoruz. Bu yarışmada daha çok çocuklarımızın bu konuya ilgi duymalarını, tatlı bir rekabet ortamında okullarında daha güzel faaliyet yapmalarını planlıyoruz” dedi.

"Çocuklarımız hem eğlenecekler hem öğrenecekler”

Projenin ortaklarından Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Biz her sene kutlanan 23 Nisan şenliklerine ilave olarak günümüz dünyasının önemli alanlarından bir tanesi olan ve çocukların da çok yoğun bir şekilde ilgi göstermeye başladı tekno - maker girişim festivalleri alanında bir etkinlik yapalım istedik. Çocukların yıl içerisinde bizim Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirmiş olduğu robotları veya teknolojik setleri bu festival havasında birleştirelim beraberce sergilesinler istedik. Hem böylece ilginin alakanın daha fazla olmasını, geleceğin çalışma alanları olan yapay zeka gibi robot teknolojileri gibi alanlarda hem çocuklarda üretim aşkı olsun, ürettiklerini sergileme imkanı olsun, hem de diğer çocuklarda nasıl yapıldığını yerinde öğrensin. Tabi bunu yaparken yine 23 Nisan’ın formatına ve ruhuna uygun olarak bir oyun ve şenlik havasında yapmayı düşünüyoruz çocuklarımız hem eğlenecekler hem öğrenecekler” diye konuştu.