Çocukları bakmayan yaşlı çift, huzurevine yerleşmek istiyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, işçi emeklisi Satılmış Çoban (87), eşi ile huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, "Müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine almalarını rica ediyorum" dedi. Karabük Namık Kemal Mahallesi'nde tek katlı evlerinde yaşayan Fatma (85) ve Satılmış Çoban çifti, 5 çocuklarının olduğunu ancak hiçbirinin de kendilerine bakmadığını ileri sürdü. Yaşlı çift, kendilerine komşularının baktığını belirtti. Rahatsızlanan Satılmış Çoban komşularının yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından muayene edildi. Yüksek ateşi olduğu belirlenen Satılmış Çoban, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Satılmış Çoban huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, çocuklarının kendilerine bakmadığını, bir çocuğunun biriktirdiği parayı alıp gittiğini iddia etti. Satılmış Çoban, "Sadece paramızı alıp gidiyorlar. Ölürsek, hazırlık olsun diye 36 bin TL vardı. Almış gitmiş. Yürüyemiyorum, mahkemeye gidip gelemem diye bıraktım. Şimdi bize komşu bakıyor. O da bakmasa bakan yok. Huzurevine müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine derhal almalarını rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar. Komşumuz yemek getirmezse aç kalıyoruz" dedi. Fatma Çoban da "Gelen yok, soran yok. Ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu.
Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum