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Çocukları istedi, 60’ından sonra okuma yazma öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde başlatılan "Okuma-Yazma Seferberliği" kapsamında Elazığ’da 6 bin 312’si kadın toplamda 6 bin 783 kursiyer eğitim alıyor.

Türkiye genelinde başlatılan "Okuma-Yazma Seferberliği" kapsamında Elazığ’da 6 bin 312’si kadın toplamda 6 bin 783 kursiyer eğitim alıyor. 60’ından sonra kurslarda okuma yazma öğrenen kadınlar genelde çocuklarının isteği üzerine kurslara katılıyor.
Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından il genelinde 475 kurs açıldı, 6 bin 312’si kadın 471’i erkek 6 bin 783 kursiyer eğitim almaya başladı. Çocukken ailesi tarafından okutulmayan veya farklı nedenlerden okuyamayan kursiyerlerin çoğunluğunu 60 yaşlarındaki kadınlar oluşturdu.

Çocukları istedi okuma yazma öğreniyor
Okula gönderilmediği için okuma yazma öğrenemediğini belirten 3 çocuk ve 5 torun sahibi Ayşe Doğan, “Köydeydik. Davarımız vardı. Evin tek kızıydım ve onun için yollamadılar. Bundan sonra da çocuklar oldu ve onlara baktık. Fırsatımız olmadı. Bu yaştan sonra artık yapacak bir şey yok. Okula okuma yazma öğrenmeye geldik. Ailem okuma yazma öğrenmemi çok istiyor. Benim okula gitmemi, öğrenmemi kızlarım da çok istiyor. Bu yaştan sonra biraz zorlanıyorum. Artık unutuyorum çok unutkanım” dedi.
Okuma yazma öğrenmek için kursa katılanlardan 4 çocuk ve 9 torun sahibi Remziye Yerli ise, “63 yaşındayım. Küçükken bizi okula vermediler. Ancak çocuk büyüttük okuttuk, memur ettik. Bu yaştan sonra ne yapabilirim. Çok zorlanıyorum. Ailem benim okuma yazma öğrenmemi destekliyor. Çocuklarımın hepsi memur. Hepsi dışarıda ve burada kimse yok. Torunlar yakın değil. Eşim de emekli. Okuma yazmayı çok istiyorum ama yapamıyorum. Yaparım inşallah” diye konuştu.

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