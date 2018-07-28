ÇOCUKLARI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN BİR KİŞİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Kağıthane'de çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kağıthane Sanayi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede esnaflık yapan C.T'nin küçük yaşta kız çocuklarını taciz ettiğini gören bir kadın olaya müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen C.T yakalanarak dövüldü.
Öfkeli kalabalıktan kaçmak için Kağıthane Sanayi Polis Merkezine sığınmaya çalışan C.T mahalleli tarafından polis merkezi önünde de darp edilirken, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. Kalabalığın dağılmasıyla C.T İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Mahalle sakinlerinden Hakkı Delibaş "Herkesin çoluğu çocuğu var, devlet çocuk tacizcilerine ağır cezalar versin,artık haber bile izlemek istemiyoruz, sokaklarda bu ahlaksız tacizcilerin yüzünden çocukları sevemiyoruz. Bunlar idam edilsin" dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
-Polis merkezi önünde kalabalıktan görüntü
-Polisin havaya ateş açması silah sesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Mahalleden görüntü
-Bekleyen kalabalıktan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Röp.
-Genel ve Detaylar
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