Çocukları tehdit eden hastalık: NASH

İSTANBUL (AA) - Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, yapılan bir araştırmaya göre, fazla kilolu, obez, yağlı karaciğeri olan ve karaciğer kan testlerinde yükseklik saptanan 8-18 yaş grubundaki hastaların yüzde 90'nına karaciğer yağlanmasının karaciğerde iltihaba yol açtığı, siroza ilerleyebilen bir karaciğer hastalığı olan NASH (alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığı) tanısı konulduğunu bildirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi ve TKAD iş birliğiyle "1'inci Uluslararası NASH Günü Sempozyumu" düzenlendi. Karaciğer yağlanmasının karaciğerde iltihaba yol açtığı, siroza ilerleyebilen bir karaciğer hastalığı olan NASH'a dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe; İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, TKAD Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman, TKAD Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, NASH hastaları ve hasta yakınları katıldı.

Prof. Dr. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, çocuklarda siroz tehlikesi için NASH'a dikkati çekerek, hastalığa ilişkin bilgi verdi. NASH'ın çocuk yaş grubunda oldukça sık görüldüğünü vurgulayan, ''Benim de dahil olduğum, Marmara Üniversitesi Çocuk Ana Bilim Dalı'nda yapılan araştırmaya göre, fazla kilolu, obez, yağlı karaciğeri olan ve karaciğer kan testlerinde yükseklik saptanan 8-18 yaş grubundaki hastaların yüzde 90'nına NASH tanısı konuldu. 8-18 yaş grubu demek; okul çağındaki çocuklarda dahi siroz alarmı çalıyor demek. Buna karşı bir şekilde önlem almayız.'' ifadelerini kullandı. Yılmaz, etkinliğin amacının yağlı karaciğer hastalığının ve onun çok ciddi tipi olan NASH'a dair farkındalık meydana getirmek olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Ülkemizde ne yazık ki 19 milyon yağlı karaciğer hastası var. Bunun 4 milyonunun NASH olduğunu düşünüyoruz. Normalde hiçbir belirti vermeden siroza ilerleyebilen bir hastalıktır. Temel sebebi bilinmiyor ama muhtemelen sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Kişi, hiç belirti vermediği için siroz oluşana kadar hiçbir şikayette bulunmayabiliyor. NASH, yakın gelecekte ülkemiz ve dünyada çok büyük problem oluşturabilir. Çünkü sıklığı giderek artıyor. Örneğin; ABD'de günümüzde karaciğer nakillerinin en sık ikinci nedeni. Gelecek 10 yılda en sık karaciğer nakline ihtiyaç duyulacak hastalık olacak gibi duruyor. Ne yazık ki bu hastalığın kanıtlanmış bir ilaç tedavisi yok. Sağlıklı beslenmeyi mutlaka hayat tarzı olarak benimsemeliyiz. Haftanın 3-5 günü en az 30 dakika en azından tempolu yürüyüş yapmalıyız. Hem diyet hem egzersiz etkisi kanıtlanmış en iyi tedavi yöntemi.''