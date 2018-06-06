"Çocuklarım 'Baba kurtar' diye bağırdı ama kurtaramadım"

Antalya'da içinde bulundukları sürat teknesinin batması sonucu 5 çocuğunu kaybeden baba İdris Raşit, " Çocuklarım çığlık çığlığa 'Baba kurtar' diye bağırdı ama kurtaramadım." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Hayatını kaybeden kardeşler Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit'in (3) Adli Tıp Morgu'ndaki cenazeleri, baba İdris Raşit ve yakınları tarafından alındı. Çocukların cenazelerinin, İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

Baba İdris Raşit, morg önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bin 200 dolar karşılığında sürat teknesine bindiklerini söyledi.

Kendisinin yüzme bildiğini aktaran Raşit, "Olayın ardından sadece eşimi kurtarabildim. Çocuklarım çığlık çığlığa 'Baba kurtar' diye bağırdı ama kurtaramadım. Çok üzgünüm. Eşimle sabah 5'e kadar bidona tutunup hayatta kaldık." dedi.

Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, facianın ardından "Canım da gitti, malım da gitti, çocuklarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bize güç versin, Allah'tan sadece bunu istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

