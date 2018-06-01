"Çocuklarım küflü ekmek, ben ise ot yedim"

Sohta, 4 yıldır kuşatma altındaki bölgede birçok temel ihtiyaçtan mahrum şekilde saldırılar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor ve özgürlüğe kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

Buradaki bir muhalif birliğin komutanlığını yapan 8 çocuk sahibi 52 yaşındaki Sohta, 6 yıl önce Esed'in bölgelerine yönelik saldırıları sonrası bir evladını toprağa verdi.

Suriye’nin başkenti Şam'ın güneybatısında, Esed rejiminin kuşatma altında tuttuğu Batı Guta'da yaşayan ve anlaşmalı tahliye ile güvenli bölgelere gelen Sohta, yaşadıkları korku ve acı dolu günleri unutamıyor.

ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye'nin Guta Bölgesinin muhalif komutanlarından Nizar Ahmet Sohta, Esed Rejimi'nin "Guta kuşatması" günlerinde çok zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "Hayatta kalmamız Allah'ın takdiridir. Çocuklarıma günlerce küflü ekmek yedirdim. Ben ise hayvanların bile yemediği otlarla karnımı doyurdum." dedi.

Bayırbucak Türkmeni olan Sohta, AA muhabirine, Türkiye'de yaşayan ailesinin 55 yıl önce Şam'a gittiğini ve kendisinin de orada dünyaya geldiğini kaydetti.

Sohta, bölgelerinin kuşatılmasının ardından geçen her günde durumlarının kötüye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anlatılamayacak kadar zor günler geçirdik. Hayatta kalmamız Allah'ın takdiridir. Çocuklarıma günlerce küflü ekmek yedirdim. Ben ise hayvanların bile yemediği otlarla karnımı doyurdum. Otları iyice kaynatıp acısının gitmesini sağlıyorduk. Böylece karnımıza bir şeyler girmesini sağlıyorduk. Çünkü yiyecek hiç bir şey yoktu. Binlerce kişi günlerce aç uyuyor, aç kalkıyordu."

Bir yandan açlık ve hastalıklarla mücadele ederken diğer taraftan da saldırılardan korunmaya çalıştıklarını aktaran Sohta, onlarca insanın bitmeyen bombardımanlar altında can verdiğini vurguladı.

- "Sadece Türkiye sahip çıktı" -

Saldırı nedeniyle yaralananların veya gıdasızlık nedeniyle hasta olanların kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Sohta, şunları belirtti: