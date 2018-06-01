HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Çocuklarım küflü ekmek, ben ise ot yedim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Gutalı Türkmen Komutan Nizar Ahmet Sohta: "Anlatılamayacak kadar zor günler geçirdik. Hayatta kalmamız Allah'ın takdiridir. Çocuklarıma günlerce küflü ekmek yedirdim. Ben ise hayvanların bile yemediği otlarla karnımı doyurdum" - "Esed rejimi bize saldırı için DEAŞ'ı taşeron olarak kullandı. Onların bahanesiyle bizi vurdu. Bombardımandan saklanmak için kanalizasyonlarda yaşadık"

ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye'nin Guta Bölgesinin muhalif komutanlarından Nizar Ahmet Sohta, Esed Rejimi'nin "Guta kuşatması" günlerinde çok zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "Hayatta kalmamız Allah'ın takdiridir. Çocuklarıma günlerce küflü ekmek yedirdim. Ben ise hayvanların bile yemediği otlarla karnımı doyurdum." dedi.

Suriye’nin başkenti Şam'ın güneybatısında, Esed rejiminin kuşatma altında tuttuğu Batı Guta'da yaşayan ve anlaşmalı tahliye ile güvenli bölgelere gelen Sohta, yaşadıkları korku ve acı dolu günleri unutamıyor.

Buradaki bir muhalif birliğin komutanlığını yapan 8 çocuk sahibi 52 yaşındaki Sohta, 6 yıl önce Esed'in bölgelerine yönelik saldırıları sonrası bir evladını toprağa verdi.

Sohta, 4 yıldır kuşatma altındaki bölgede birçok temel ihtiyaçtan mahrum şekilde saldırılar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor ve özgürlüğe kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

Kuşatma altındaki bölgeden Cerablus'a gelen Sohta, Türkiye'deki akrabalarının yanında yaşadığı acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Bayırbucak Türkmeni olan Sohta, AA muhabirine, Türkiye'de yaşayan ailesinin 55 yıl önce Şam'a gittiğini ve kendisinin de orada dünyaya geldiğini kaydetti.

Sohta, bölgelerinin kuşatılmasının ardından geçen her günde durumlarının kötüye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anlatılamayacak kadar zor günler geçirdik. Hayatta kalmamız Allah'ın takdiridir. Çocuklarıma günlerce küflü ekmek yedirdim. Ben ise hayvanların bile yemediği otlarla karnımı doyurdum. Otları iyice kaynatıp acısının gitmesini sağlıyorduk. Böylece karnımıza bir şeyler girmesini sağlıyorduk. Çünkü yiyecek hiç bir şey yoktu. Binlerce kişi günlerce aç uyuyor, aç kalkıyordu."

Bir yandan açlık ve hastalıklarla mücadele ederken diğer taraftan da saldırılardan korunmaya çalıştıklarını aktaran Sohta, onlarca insanın bitmeyen bombardımanlar altında can verdiğini vurguladı.

- "Sadece Türkiye sahip çıktı" -

Saldırı nedeniyle yaralananların veya gıdasızlık nedeniyle hasta olanların kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Sohta, şunları belirtti:

"Bölgemize yapılan saldırılar, sözde teröristleri vurmak içindi. Ancak siviller hedef alınıyordu. Esed rejimi bize saldırı için DEAŞ'ı taşeron olarak kullandı. Onların bahanesiyle bizi vurdu. Bombardımandan saklanmak için kanalizasyonlarda yaşadık. Hem DEAŞ ile hem de rejim ile savaşıyorduk. Yerin altında güneşi, gündüzü unutup saklanmak zorundaydık. Defalarca kez ölümden döndük."

Yaşadıkları bu zorlu süreçte kimlerin gerçek dost olduğunu anladıklarını dile getiren Sohta, Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin kendilerine sahip çıkmadığını sözlerine ekledi.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!
Sualtı Dünyası'na ziyaretçi akınıSualtı Dünyası'na ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guta hatay tahliye Türkmen komutan

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.