Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dertlerimizi birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir hayata nasıl kavuşabiliriz, daha sevgi, saygı, samimiyete dayalı bir toplumu nasıl oluşturabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. O yüzden sizlerden isteğim çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım." dedi.
Erbaş, "İl Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Van'da, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de teravih kıldırdı.
Cemaate namazdan önce vaaz veren Erbaş, ölmeden önce her insanın Kuran'ı okuyup, anlayıp, yaşaması gerektiğini söyledi.
İnancın güzelliklerini yaşatma gayesi içerisinde olduklarını ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin bütün illerini ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla kardeşlerimizle buluşuyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi Rabbimizin rızasına uygun nasıl yetiştirebiliriz, bunun istişarelerini yapıyoruz. İşte bu maksatla Diyanet İşleri Başkanlığımızdan bir heyet olarak Van'dayız." diye konuştu.
- "Kuran kursları 90 bin camide açılacak"
Ülkenin her ilindeki vatandaşlarla buluşmaya çalıştıklarını anlatan Erbaş, "Dertlerimizi birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir hayata nasıl kavuşabiliriz, daha sevgi, saygı, samimiyete dayalı bir toplumu nasıl oluşturabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. O yüzden sizlerden isteğim çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım." ifadesini kullandı.
Erbaş, 10 gün sonra yaz Kuran kurslarının 90 bin camide açılacağını dile getirdi.
Kuran kursları ve camiler yetmezse okulları, sınıfları kullanacaklarını vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:
"Yeter ki siz çocuklarınızı gönderin. Çocuklarınız, gençleriniz yaz Kuran kurslarına gelsinler. Orada çocuklarımıza inancımızı, ibadetlerimizi, ahlaki ilkeleri, ahlaki kuralları öğretiyoruz. Bir Müslümanın uyması gereken ilkeler, prensipler nelerdir, inanç ilkeleri, ibadet şekilleri, dürüstlük, doğruluk nedir, münafıklığın alametleri nelerdir, münafıklıktan nasıl uzak duracağız, Allah'ın rızasına uygun bir Müslüman nasıl olacağız, bunları öğretiyoruz. Eğer çocuklarımızı bu şekilde yetiştirirsek onların hem dünyasını hem de ahiretini kurtarmış oluruz. Rabbimizin bizi imtihan için yarattığı gerçeğini çocuklarımıza anlatacağız."
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum