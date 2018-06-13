Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dertlerimizi birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir hayata nasıl kavuşabiliriz, daha sevgi, saygı, samimiyete dayalı bir toplumu nasıl oluşturabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. O yüzden sizlerden isteğim çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım." dedi.

Erbaş, "İl Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Van'da, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de teravih kıldırdı.

Cemaate namazdan önce vaaz veren Erbaş, ölmeden önce her insanın Kuran'ı okuyup, anlayıp, yaşaması gerektiğini söyledi.

İnancın güzelliklerini yaşatma gayesi içerisinde olduklarını ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin bütün illerini ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla kardeşlerimizle buluşuyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi Rabbimizin rızasına uygun nasıl yetiştirebiliriz, bunun istişarelerini yapıyoruz. İşte bu maksatla Diyanet İşleri Başkanlığımızdan bir heyet olarak Van'dayız." diye konuştu.

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Ülkenin her ilindeki vatandaşlarla buluşmaya çalıştıklarını anlatan Erbaş, "Dertlerimizi birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir hayata nasıl kavuşabiliriz, daha sevgi, saygı, samimiyete dayalı bir toplumu nasıl oluşturabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. O yüzden sizlerden isteğim çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım." ifadesini kullandı.