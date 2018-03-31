GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel, terör, kültürel, ekonomik istismardan ve emperyalist güçlerin oyunlarından gençleri korumanın boyunlarının borcu olduğunu belirterek, "Kötü arkadaşlar nedeniyle çocuklarımızın nasıl istismar edildiğini gördük. Hamdolsun son yıllarda önemli gelişmeler kat ettik. Yetmez daha fazla çalışacağız." dedi.

Gül, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il binasında düzenlenen "Genç Yöneticiler Okulu"nun açılışında yaptığı konuşmada, gençliğin önemine işaret ederek, TÜGVA'nın da bu anlamda önemli işler hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye’de yerli kalabilmenin en anlamlı misyon olduğunu ifade eden Gül, ülkede "gençleri milli değerler üzerine inşa edeceğiz" diye yola çıkıp pergeli Anadolu'ya değil de Pensilvanya’ya sabitleyenlerin bu ülkeye nasıl zararlar verdiğinin görüldüğünü vurguladı.

Kendi değerlerine sahip çıkılması halinde gençliğin de daha doğru alanlara yönlendirileceğini aktaran Gül, şunları belirtti:

"Mesele pergelin ayağının İstanbul, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır olması. Ama siz pergelin sabit ayağını Anadolu’ya değil de Anadolu dışındaki yerlere dayayıp sonra, pergeli Anadolu’daki insanları, gençleri ve çocukları devşirmek için kullanırsanız, işte bu ülkeye hizmet değil, ihanet etmiş olursunuz. Bunun da çok acı gerçeklerini hep birlikte yaşadık ve yaşamamaya devam ediyoruz. O yüzden yerlilik, millilik önemlidir ve anlamlıdır. Bu ülkenin çocuklarını altın nesil yetiştireceğiz diye yola çıkıp önce annesinden ve babasından koparıp kendi ülkesinin değerlerinden koparıp, kalbini geleceğini, başka ülkelerin geleceğine rehin alan bir hareketin, nasıl bir ihanet hareketi olduğunu hep beraber gördük. O yüzden TÜGVA’nın ve buna benzer sivil toplum kuruluşlarının yerli, milli, ayağı yere ve Anadolu’ya basan derneklerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak isteriz."