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Çocukların adalete erişimi güçlendirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğinde ‘Uluslararası Koruma Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklar İçin Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında hakim, cumhuriyet savcısı ve avukatlara yönelik eğitim programı düzenlendi.Türkiye Adalet Akademisi ile İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen ve geçen yıl kasım ayında başlayan proje çerçevesinde, Adana ile ilçe adliyelerinde çalışan çocuk ve aile mahkemeleri hakimleri ile bu alanda görev yapan Cumhuriyet Savcıları ve avukatlara yönelik eğitim verildi.Alanında uzman çok sayıda yargı mensubu ve çalışanın katıldığı eğitim programının açılış konuşmasını yapan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentte hem çocuk mağdurlara hem de suça sürüklenen çocuklara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.Tüm çocukların yasal olarak güçlenmesi ve çocuğa duyarlı bir çerçevenin uygulanması için gayret gösterdiklerini kaydeden Başsavcı Yeldan, “Çocukların hem mağduriyeti, hem istismarı ve hem de suça sürüklenmemesi noktasında sonuç alacak hamleler yapmak için, hep beraber değerlendirmede bulunmak durumundayız.

Çocukların adalete erişimi güçlendirilecek

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğinde ‘Uluslararası Koruma Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklar İçin Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında hakim, cumhuriyet savcısı ve avukatlara yönelik eğitim programı düzenlendi.
Türkiye Adalet Akademisi ile İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen ve geçen yıl kasım ayında başlayan proje çerçevesinde, Adana ile ilçe adliyelerinde çalışan çocuk ve aile mahkemeleri hakimleri ile bu alanda görev yapan Cumhuriyet Savcıları ve avukatlara yönelik eğitim verildi.
Alanında uzman çok sayıda yargı mensubu ve çalışanın katıldığı eğitim programının açılış konuşmasını yapan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentte hem çocuk mağdurlara hem de suça sürüklenen çocuklara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Tüm çocukların yasal olarak güçlenmesi ve çocuğa duyarlı bir çerçevenin uygulanması için gayret gösterdiklerini kaydeden Başsavcı Yeldan, “Çocukların hem mağduriyeti, hem istismarı ve hem de suça sürüklenmemesi noktasında sonuç alacak hamleler yapmak için, hep beraber değerlendirmede bulunmak durumundayız. Özellikle suça sürüklenen çocukların, yargı sisteminden korunması, daha fazla örselenmemesi, suçla ilgili işleyen süreçlerde kendisine refakat edilmesi ve rehberlik yapılması özel bir öneme haiz. Biz de Çukurova Üniversitesi işbirliğinde hazırladığımız ‘Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?’ projesi ve Adalet Bakanlığımızca pilot olarak seçilen adliyemizde kuracağımız Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile hem mağdur hem de suça sürüklenen çocukların korunması, bir daha suç işlenmesinin önüne geçilmesi, onlara adli süreçte eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Yine Suriyeli sığınmacı çocuklarımızın yaşadığı sorunlara dönük faaliyetlerimiz var. Eğitim programının da bu sorunların çözümü başta olmak üzere çocukların yargı sisteminden beklentilerini sağlayacak bir alan açacağını ve kurumlar arası işbirliğinin daha üst seviyeye çıkaracağını ümit ediyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından eğitim programı çerçevesinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Ekşi katılımcılara yabancı refakatçi çocuklara verilecek koruma türleri ve uluslararası koruma başvuruları, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Veysel Karani İsmailoğlu ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Muharrem Songür ‘Uluslararası Koruma Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklara Yönelik Mahkeme ve Savcılık İşlemleri, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Ayfer Çeçen Demir çocukların temsili, Anayasa Mahkemesi (AYM) Raportörü Serhat Mahmutoğlu ‘AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamaları’, Avukat Zehra Sağlam ise refakatsiz çocukların adalete erişimi ve adli yardım konularında sunum yaptı.

Çocukların adalete erişimi güçlendirilecek

Çocukların adalete erişimi güçlendirilecek

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