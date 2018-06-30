ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Çocuk yapımı olan El Feneri adlı çizgi filmle Türkiye'de ilk kez 0-5 yaş arası işitme engelli çocuklara işaret dili öğretileceğini belirterek "Hem sesli olan hem de işaret dilinde görüntülü anlatıcısı bulunan bu çizgi film, tüm çocuklarımızı aralarındaki engeli ve ayrıştırıcı faktörü ortadan kaldırarak aynı anda ekran karşısında buluşturacak." dedi.

Eren, TRT Çocuk'un Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olduğunu, dijital yayın mecralarında da çok geniş takipçisi bulunduğunu aktararak bu başarının, şiddet gibi olumsuz öğelerden arındırılmış, çocukların gelişimine katkı yapmayı hedefleyen yayın politikasından kaynaklandığını söyledi.

TRT Çocuk'un yayına başladığı ilk günden itibaren dezavantajlı çocuklar için de birçok proje geliştirdiğine dikkati çeken Eren, "Down sendromlu çocuklarla ilgili farkındalığı arttıran ve arkadaşlarıyla aralarındaki ön yargı duvarlarını yıkmayı hedefleyen 'Kardeşim Ozi' bunlardan en bilineni." ifadesini kullandı.