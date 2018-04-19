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Çocukların bir esnaf tarafından tokatlandığına ilişkin görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekildiği iddia edilen, çocukların bir kişi tarafından dondurma vaadi ile tokatlanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekildiği iddia edilen, çocukların, bir kişi tarafından dondurma vaadi ile tokatlanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bir video paylaşım sitesinde "Bir tokata bir dondurma" başlığıyla yayınlanan, bir kişinin çocuklara, attığı tokat karşılığında dondurma vermesiyle ilgili görüntüler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince incelemeye alındı.

Jandarma ekipleri de kişinin ifadesine başvurdu.

İncelemenin tamamlanması amacıyla iki uzman görevlendirildi.

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