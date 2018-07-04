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Çocukların bulduğu cisim patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde iki kardeşin sokakta bulup eve götürdüğü cismin patlaması sonucu çocuklar ve anneleri yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların sınır hattında bulup eve götürdüğü cismin patlaması sonucu 2 kardeş ile anneleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırı hattında bulunan Büyüktokaç Mahallesi'nde dışarıda oyun oynayan Ali (12) ile Elif (15) Badem kardeşler, buldukları top büyüklüğündeki bir cismi eve götürdü.

Evde oyun oynadıkları cismin bir anda patlaması sonucu Badem kardeşler ile anneleri Emine Badem (33) yaralandı.

Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği mahallede ve çevresinde inceleme çalışması başlattı.

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Akçakale patlama Şanlıurfa yaralı

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