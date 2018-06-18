"Çocukların eline silah verenler Kürtlerin dostu değildir"

Çatışmanın ülkeye hiçbir kar getirmediğini, kentlerin savaş alanına döndüğünü, binlerce evlatlarını kaybettiklerini, milyarlarca dolar servetin heba olduğunu anlatan Yavuz, "Huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara, olmadı. Ne yapacağız. Tek çaremiz var uzlaşacağız ve anlaşacağız. Memleketin sorunu nedir? Birinci mesele Kürt meselesidir. Çünkü bu mesele can yakıyor, insan kanı döküyor." diye konuştu.

Ya çatışacaklarını ya da anlaşarak uzlaşacaklarını belirten Yavuz, HÜDA PAR'ın çatışmayı reddettiğini, uzlaşma ve anlaşma yolunu tercih ettiğini kaydetti.

Yavuz, partisinin Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasına, memleketin esasla ilgili sorunlarının olduğunu, bunu çözmek için iki yolun bulunduğunu söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Çocuklarımızın eline bomba, silah, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içine atanlar Kürtlerin dostu değildir. Onun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz." dedi.

Bu konuda atılan güzel adımları asla reddetmediğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"TRT Kurdi'nin açılmasını önemsiyorum, ırkçılık nitelemeli andımızın kaldırılmasını önemsiyoruz. Bunda partimizin katkısı çok. Programımızda andımızı kaldıracağımız yazıyor. Bunun için elimize silah almadık, gençlerimizin ne kendilerine ne de başkalarına zarar vermelerine gerek duymadık. Meseleyi çözmek için silaha gerek yok. Çocuklarımızın eline bomba, silah, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içine atanlar Kürtlerin dostu değildir. Onun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz. Çatışmanın bize hiçbir getirisinin olmadığını gördük. Onun için çatışmacı üslup kullanmayacağız. Doğruları da yanlışları da söyleyeceğiz."

Memleketin birliği bütünlüğü içinde Ankara'da sorunları çözmeye talip olduklarını dile getiren Yavuz, HÜDA PAR'ın bu sorunu Ankara'da kalıcı bir şekilde çözeceğini ifade etti.

- "Memleketimize barış, huzur, kardeşlik gelsin"

Yavuz, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Farsların düşmanı olan emperyalist Amerika'nın kendi emelleri için herkesi bir varil petrole kurban etmekten asla çekinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: