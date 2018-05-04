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Çocukların fıskiyeli havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki fıskiyeli havuzda serinledi.

Çocukların fıskiyeli havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki fıskiyeli havuzda serinledi.
Antalya'da hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasının ardından çocuklar serinlemek için çeşitli yollara başvuruyor. Sıcaktan biraz olsun uzaklaşmak isteyen minikler, kent merkezindeki fıskiyeli havuza giriyor. Saat Kulesi önündeki fıskiyeli havuzdan düzenli fışkıran suları yakalamaya çalışan abla ile kardeşi, ilgiyle izlendi. Çevreden geçen turistlerin meraklı bakışları altında bir yandan serinleyen bir yandan eğlenen minikler, renkli görüntü oluşturdu. İlk etapta tişört ve şortla suyun altına giren minik erkek çocuğu ıslanan elbiselerini çıkarttı. Minik çocuk, meraklı bakışlara aldırmadan eğlendi.

FOTOĞRAFLI

Çocukların fıskiyeli havuz keyfiÇocukların fıskiyeli havuz keyfiÇocukların fıskiyeli havuz keyfiÇocukların fıskiyeli havuz keyfi

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