Hızla planı hayata geçiren gönüllü gençler, ilk olarak okulun dış cephesini ve sınıfların duvarlarını boyadı. Gönüllüler okulun, çatı, kapı ve pencerelerini de onardı. Çocuklar için duvarlara çeşitli karikatürler çizen ve panoları yenileyen öğrenciler, bir gün içinde okulu pırıl pırıl bir eğitim yuvasına çevirdi.

Merkezde üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" ve "Damla" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri koordinesinde Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Çatak Mahallesi'ndeki ilkokula giderek eksiklikleri ve yapılması gerekenleri planladı.

DURMUŞ GENÇ - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri sosyal aktivite ve sportif çalışmaların yanı sıra köy okullarının boya, badana ve tadilat işlerini de yaparak gönüllere "damla" oluyor.

"Damla Topluluğu olarak Uluslararası Gençlik Merkezi'nde bu faaliyeti yürütüyoruz. Damla aslında bizim için bir hiç ama dokunduğumuz yüreklerde çok büyük. Proje kapsamında huzurevleri, çocuk yuvaları, şehit yakınlarını da ziyaret ediyoruz. Muğla'da aslında deniz görmemiş çok çocuk var. Bizim esas hedefimiz kırsaldaki çocukların daha aktif bir şekilde sosyal aktivitelere katılması. Esas amacımız ise çocukların yüzündeki tebessümün bir nedeni olabilmek. O tebessümler bizim için her şey."

- "O tebessümler bizim için her şey"

Proje koordinatörlerinden MSKÜ Hemşirelik 3'üncü sınıf öğrencisi Nurhan Güliç, özellikle kırsal mahallelerdeki okulların güzelleştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Öçalmaz, "Gençlerin İyilik Ağacı" ve "Damla" projesi kapsamında okulun boya ve tadilat işlerini yaptıklarını aynı zamanda köydeki çocuklarla geleneksel çocuk oyunlarını canlandırdıklarını bildirerek, "Amacımız kırsal kesimdeki çocuklarımızın yüzünde bir nebze de olsa tebessüm oluşturmak." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde bin 500'e yakın gönüllünün spor, sanat ve çeşitli sosyal aktivitelerle çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.

Uluslararası Gençlik Merkezinde Gönüllü Gençlik Lideri Ersin Şen, her yıl özel gün ve haftalarda belirli projeler düzenlediklerini söyledi.

Topluluktaki öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya geldiğine dikkati çeken Şen, "Proje kapsamında hem okulu boyayıp güzelleştiriyoruz hem de çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Onlara kıyafet ve çeşitli hediyeler götürüyoruz. Kütüphane oluşturuyoruz." diye konuştu.

Şen, çalışmaları yürütürken kendilerinin de mutlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl altıncı projemizi gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çalışmalar için bizlere bir bütçe veriyor. Biz bu projede kırsal mahallelerde eğitim gören çocukların mutlu olmalarını, eğlenmelerini amaçladık. Onlarla resim ve duvar boyama yaptık. Çeşitli figürler çizdik ve sportif oyunlar oynadık. Çocuklar mutlu olunca bizimde mutluluğumuz artıyor."

Muğla'da ilk yılı olduğunu ve Okul Öncesi Öğretmenliğinde okuduğunu anlatan Gülperi Keser ise Çamlıbel Çatak Mahallesi'nde öğrencilerle birlikte olmak ve okullarını yenilemek için geldiklerini kaydetti.

Daha önce eline hiç fırça almadığını belirten Keser, "Ancak bugün arkadaşlarımla okulu boyadım ve bu beni çok mutlu etti. Boyama yapmanın ötesinde o çocukların mutlu olması bizi daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çocuklar da gönüllü gençlerle birlikteliklerinin çok keyifli geçtiğini dile getirdi.

