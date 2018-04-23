Çocukların gösterisi büyük ilgi gördü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı Kalıcı Konutlar Spor Salonunda devam etti. Burada ilk olarak Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay programa katılım sağlayan halkın ve çocukların bayramını kutladı.

Ardından Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atürk’ün ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ sözünü hatırlatarak, milli egemenlik ve milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dayanağı olmaya sonsuza kadar devam edeceğini vurguladı.

Yiğit Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 98. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe bir kez daha ortak bir coşkuyla kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin yıllar boyunca süre gelen şanlı tarihimiz ve bizlere bu güzel ülkeyi emanet eden ecdadımızla ne kadar öğünsek azdır. 7’den 70’e bütün vatandaş ve kurumlarımızla üzerinde ısrarla vurgu yaptığımız milli egemenliğin, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar varlığını sürdürebilmesinin en önemli teminatı olduğun unutmamalıyız. Üzerinde yaşadığımız toprakların her bir karışını kanıyla sulayan aziz milletimizin, yaşlısıyla genciyle, azim ve kararlılıkla yürüttüğü İstiklal Mücadelesi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescilidir. Dış mihrakların kötü emellerine rağmen, asırlardır süren birlik ve beraberliğimiz bağımsız yaşama isteğimizin en önemli göstergesidir. Milletimiz vatanına sahip çıkma noktasında hassasiyetini her zaman muhafaza etmiştir. Ülkemizi muhasır medeniye seviyesinin daha üstüne taşıma noktasında Meclisin gerçekleştirdiği köklü değişimler, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda elde ettiği kazanımlarla geleceğini garanti altına alan, çevresindeki ülkelere örnek bir ülke haline gelmiştir. İleri hefleri yakalamak, toplumun refahı, huzuru ve mutluluğu için reformlar yapmayı sürdürmekte kararlı olan ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği seviyeye mutlaka yükselecektir. Mustafa Kemal Atürk’ün ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyerek vurguladığı milli egemenlik ve milli irade Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dayanağı olmaya sonsuza kadar devam edecektir” dedi.

Yiğit’in konuşmasının ardandan öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Öğrencilerin gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.