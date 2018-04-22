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Çocukların kağıt uçakları birincilik için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 65 çocuğun katılımıyla düzenlenen "Kağıt Uçak Yarışması"nda Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk yılın ilk gösterisini onlar için yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için "Kağıt Uçak Yarışması" düzenlendi.

Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü'nün "Geleceğin Havacıları İçin Sosyal Sorumluluk Projesi" etkinlikleri kapsamında Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Kağıt Uçak Yarışması"na 5-15 yaş arasında 65 çocuk katıldı.

Çocukların kağıttan uçak yapmasına aileleri de yardım etti. Riddle Hangarı'nda kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar, uçakları yakından görme fırsatı da buldu.

Yarışmanın ardından Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, 2018 yılının ilk gösterisini çocuklar için yaptı.

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Eskişehir Sivrihisar

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