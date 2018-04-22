Çocukların kağıt uçakları birincilik için yarıştı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için "Kağıt Uçak Yarışması" düzenlendi.
Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü'nün "Geleceğin Havacıları İçin Sosyal Sorumluluk Projesi" etkinlikleri kapsamında Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Kağıt Uçak Yarışması"na 5-15 yaş arasında 65 çocuk katıldı.
Çocukların kağıttan uçak yapmasına aileleri de yardım etti. Riddle Hangarı'nda kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar, uçakları yakından görme fırsatı da buldu.
Yarışmanın ardından Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, 2018 yılının ilk gösterisini çocuklar için yaptı.
İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum